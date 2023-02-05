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Родственники умершего основателя «Донстроя» начали судиться за наследство

Вдова основателя «Донстроя» Зеленова подала в суд на его родителей из-за наследства
Вдова и старший сын Дмитрия Зеленова, умершего во Франции в декабре, утверждают, что родители бизнесмена сменили замки в доме супругов, забрали «более двух дюжин» машин и лишили доступа к другим активам. Завещания он не оставил
Дмитрий Зеленов и жена Наталья
Дмитрий Зеленов и жена Наталья (Фото: Sergi Alexander / Getty Images)

Вдова сооснователя девелоперской группы компаний «Донстрой» Дмитрия Зеленова Наталья Дворянинова подала в суд на родителей бизнесмена, обвинив их в попытке лишить ее части наследства, сообщает Forbes. Издание отмечает, что Зеленов, умерший во Франции в декабре, не оставил завещания или какого-либо плана раздела его имущества.

Заявление было подано в конце января в суд Флориды, истцом также выступил старший сын Зеленова и Дворяниновой Михаил. Ответчиками помимо родителей бизнесмена стали его взрослая дочь и финансовый консультант.

В иске Дворянинова и Зеленов-младший утверждают, что ответчики сменили замки в московском доме сооснователя «Донстроя» и его вдовы, а также забрали «более двух дюжин» принадлежавших бизнесмену автомобилей, в том числе четыре Mercedes, два Bentley и Rolls Royce; общая стоимость машин составляет семизначную сумму. Кроме того, говорится в жалобе, вдова и сын Зеленова потеряли доступ к доходам от аренды лыжного шале в Куршевеле и поместья с семью спальнями в Нью-Джерси стоимостью $5 млн.

Оценить общую стоимость активов Зеленова сложно, это отмечают и истцы, пишет Forbes. Бизнесмен не жил в США на постоянной основе (там сейчас живет Дворянинова с двумя детьми), а на момент смерти был резидентом Кипра. По словам адвокатов Дворяниновой, активы включают «десятки миллионов долларов» в виде российской недвижимости и еще $90 млн во Франции.

Майкл Карлин, партнер юридической фирмы Karlin & Peebles, заявил, что активы были структурированы через компании с ограниченной ответственностью, конечным собственником которых был сам бизнесмен.

Дмитрий Зеленов основал «Донстрой» в 1994 году на паритетных началах с девелопером Максимом Блажко. Среди наиболее известных проектов группы — ЖК «Алые паруса», «Триумф-палас», «Дом на Мосфильмовской», ТРК «Щука» в Москве. В 2008 году Зеленов вошел в список российских миллиардеров Forbes, но вскоре, как пишет издание, его состояние пошло на убыль из-за последствий финансового кризиса для рынка недвижимости. В 2009 году контрольный пакет акций «Донстроя» приобрел банк ВТБ, уплатив за них символические 500 руб., писал «Коммерсантъ».

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Зеленов умер 10 декабря 2022 года в больнице в Ницце, сообщало издание Nice-Matin. Бизнесмен гостил у друзей в Антибе. При выходе из дома мужчине стало плохо, он упал через перила и ударился головой. Baza писала, что незадолго до смерти Зеленову делали операцию на сосудах, поскольку у него были проблемы с сердцем.

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