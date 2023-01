На компанию из Голливуда, связанную с Рыболовлевым, подали в суд

Иск подал экс-президент New Republic Pictures Брэдли Фишер, после того как с ним расторгли контракт. Это произошло, когда российский бизнесмен вывел свои активы из компании, пишет Los Angeles Times

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (Фото: Zuma / ТАСС)

Экс-президент голливудской продюсерской компании New Republic Pictures Брэдли Фишер подал в Высший суд Лос-Анджелеса, после того как, по утверждению Фишера, с ним расторгли контракт. Это произошло, когда российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев вывел свои активы из компании после начала военных действий на Украине и введения западных санкций против отдельных российских миллиардеров, пишет Los Angeles Times. Он требует возместить ему ущерб более чем на $15 млн.

В ходе переговоров о двухлетнем продлении контракта, как утверждает истец, New Republic предложила менее выгодные условия, от которых он отказался. В июне его уволили без объяснения причины.

Основатель и генеральный директор New Republic Брайан Оливер говорил The Times, что компания, созданная в 2017 году, финансируется «богатыми людьми из Монако и Испании». В иске утверждается, что финансирование в основном осуществлялось за счет Рыболовлева: он «действовал и действует через ряд агентов, аффилированных лиц и дочерних компаний», включая компанию Amber US Subsidiary, LLC. «Через этих посредников Рыболовлев осуществлял функциональный контроль над New Republic», — утверждается в иске.

Российский миллиардер, в частности, участвовал в финансировании фильма «Топ Ган: Мэверик».

Рыболовлев — бывший владелец «Уралкалия». Бизнесмен живет в Монако. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, на данный момент он занимает 189-е место с состоянием $10,1 млрд.

Рыболовлев владеет футбольным клубом «Монако» и двумя островами в Греции, коллекционирует произведения искусств.