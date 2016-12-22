В Volkswagen удивились словам главы МИД Украины о работе в Крыму

В Volkswagen и Adidas заявили, что придерживаются санкционного режима в отношении Крыма. В автомобильном концерне добавили, что слова министра иностранных дел Украины об обратном вызывают удивление

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Автопроизводитель Volkswagen соблюдает санкционный режим в отношении Крыма, а критика со стороны министра иностранных дел Украины Павла Климкина «вызывает удивление», заявили в концерне, передает Deutsche Welle.

«Естественно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и соблюдают принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас удивление», — заявили в компании.

В Adidas также заявили, что «в принципе» придерживаются действующего законодательства.

Климкин в ходе пресс-конференции после встречи со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем 3 января вспомнил о поставках турбин Siemens в Крым и заявил, что Volkswagen и Adidas «позволяют своим ретейлерам Крым отнести к территории России» (цитата по УНИАН). Министр пообещал применить к этим компаниями «не только политические, но и юридические методы».

В начале декабря прошлого года украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что в Крыму работают компании DHL, Puma и Adidas. В Киеве подчеркнули, что это противоречит содержанию резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины (резолюции ГА не являются обязывающими международно-правовыми документами. — РБК).

В июле 2017 года агентство Reuters сообщило, что в Крым были направлены газовые турбины Siemens для строительства электростанций, что противоречило введенным против экономики полуострова санкциям ЕС. Эту информацию подтвердили и три собеседника РБК. Эти турбины были изготовлены на совместном предприятии Siemens и компании «Силовые машины» в Санкт-Петербурге, сказали источники РБК. В «Ростехе», дочерняя структура которого приобрела турбины, заявили, что они были куплены на вторичном рынке и модернизированы силами российских заводов. Siemens провела собственное расследование и подала иски к трем компаниям из-за поставки турбин, но суд отказался арестовывать поставленные в Крым турбины.