Путина попросили ускорить легализацию онлайн-продажи ювелирных изделий

Ассоциация компаний интернет-торговли попросила президента узаконить онлайн- торговлю ювелирными изделиями. Устранение существующих правовых коллизий позволит увеличить объем этого рынка втрое уже в первый год

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, члены ассоциации — «М.Видео», Ozon, «Снежная королева», re: Store и другие крупнейшие продавцы потребительских товаров) попросила президента России Владимира Путина ускорить легализацию онлайн-торговли ювелирными изделиями. Об этом говорится в письме, направленном на прошлой неделе в администрацию президента за подписью главы АКИТ Артема Соколова (есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердили и в ассоциации).

Для легальной онлайн-продажи ювелирных изделий необходимо устранить существующие правовые коллизии, указывает Соколов. Сейчас в России изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней включены в перечень товаров, свободная реализация которых запрещена, на основании действующего с 1992 года указа. В то же время в законе «О драгоценных металлах» и драгоценных камнях» от 1998 года не содержится ограничений на оборот ювелирных изделий. Постановление правительства от 2007 года, которое определяло правила дистанционной продажи товаров, не допускает ее в отношении товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.

В результате, поскольку в законах, регулирующих продажу ювелирных изделий в интернете, существуют разногласия, некоторые ретейлеры уже давно торгуют ювелирной продукцией в интернете, например, «Адамас», Sunlight, «Бронницкий ювелир», Wildberies, но есть компании, которые опасаются это делать из-за наличия правовых коллизий, пояснил Соколов РБК. По оценке АКИТ, рынок интернет-торговли ювелирными изделиями сейчас составляет 4,6 млрд руб., и после устранения коллизии он может вырасти в три раза в течение года, в том числе за счет крупных интернет-площадок, таких как «Яндекс» и Ozon.

Как устранить правовую коллизию Проект указа «О внесении изменений в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» был разработан Минэкономразвития и опубликован в конце мая 2017 года. В нем предлагается исключить из перечня ювелирные изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней. В середине августа законопроект получил положительную оценку регулирующего воздействия, далее он должен быть направлен на рассмотрение в правительство, но этого до сих пор этого не сделано, уточнил Соколов. Вопрос об онлайн-продажах ювелирных изделий возникал и на уровне Евразийского экономического союза — на заседании экспертной площадки по цифровой торговле, состоявшейся 2 ноября, обсуждались предложения по развитию онлайн-ретейла на территории союза. В проекте «дорожной карты» на 2019–2020 годы предлагается уже в 2019 году разрешить дистанционную торговлю ювелирными, а также табачными изделиями, лекарствами и алкоголем на территории ЕАЭС.

Ювелирные украшения есть среди товаров, представленных на Wildberries, данная категория товаров пользуется спросом, рассказали РБК в компании. Согласно позиции Wildberries, торговая деятельность компании не нарушает действующее законодательство, а наличие свидетельства о постановке на учет в Пробирной палате обеспечивает легальную продажу ювелирных украшений, говорит она. В ближайшее время продажи этой категории планирует начать и Ozon, рассказала представитель ретейлера, отметив, что продажа ювелирных изделий не столько затруднена с точки зрения законодательного регулирования, сколько требует тщательной подготовки с точки зрения хранения товаров и продуманной процедуры доставки и возврата, которая, например, снизит риски продавца от кражи или подмены при возврате. У Pandora работает интернет-магазин в России, с претензиями со стороны надзорных органов компания пока не сталкивалась, рассказала РБК гендиректор Pandora в России Наталья Сахнина. Основная проблема, которая остается сегодня из-за разночтений в законодательстве — это невозможность поставить интернет-магазин на учет в государственной инспекции пробирного надзора, поскольку у нее остаются вопросы к интерпретации закона, а без соответствующего документа при рекламе, к примеру на телевидении, компания не может указывать свой сайт, объяснила она.

Закон от 1998 года не содержит ограничений на дистанционную торговлю именно ювелирными изделиями, в то время как свободный оборот драгоценных металлов им по-прежнему запрещен, уточняет гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Тем не менее были случаи, когда прокуратура предъявляла претензии к компаниям, которые торговали ювелирными изделиями онлайн, и в отношении них выносились судебные решения, говорит он. Несмотря на то, что в дальнейшем такие решения отменялись следующей судебной инстанцией, часть компаний опасается выходить в этот сегмент. Преимущественно это касается иностранных ретейлеров, которых пугает неоднозначное прочтение существующего законодательства, добавил собеседник РБК.