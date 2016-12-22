Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктами

Санкт-Петербургская товарная биржа отстранила от участия в торгах нефтепродуктами три трейдерские компании после проверки на предмет манипуляций. Одна из них пожаловалась в ФАС и ЦБ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Проверка связи

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) после проверок на предмет спекуляции нефтепродуктами лишила три компании доступа к торгам бензином и дизелем. Об этом рассказал официальный представитель биржи.

По его словам, три компании в Москве и Ангарске — ООО «Квант», ООО «Темп», ООО «Гео» — отстранили от торгов бензином и дизелем за отказ предоставить доступ сотрудникам биржи для проверки рабочего места трейдера. С 14 декабря они будут исключены из торговой системы. Еще две компании — ООО «Сибинтек» и ООО «Энергия» — получили предупреждения.

Биржа начала проверять трейдеров, после того как вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с нефтяниками и независимыми участниками рынка топлива 27 ноября попросил выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок.

«Никто никогда не говорил о том, чтобы ликвидировать институт трейдеров или брокеров, речь идет о тонкой наладке их работы в рамках единого цивилизованного рынка», — уточнял тогда представитель вице-премьера Илья Джус.

По правилам биржи определенными программами могут пользоваться конкретные трейдеры, запрещен доступ к компьютеру с такими программами другим людям. По словам представителя биржи, такие внеплановые проверки будут проводиться теперь регулярно.

Одна из пострадавших — компания «Квант» — пожаловалась на действия биржи в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Центробанк.

Как следует из писем гендиректора компании Дениса Писаревского на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также замглавы ФАС Анатолия Голомолзина (копии есть у РБК), основанием для отказа в доступе к торгам стала «невозможность осуществления связи с участником торгов по адресу, указанному в ЕГРЮЛ».

28 ноября охранники территории, где расположены арендуемые компаниями «Квант» и «Темп» офисы, отказались пустить сотрудника биржи для проверки рабочего места Писаревского, пояснил РБК коммерческий директор «Кванта» Игорь Шептал. По его словам, проверяющие не предъявили документов на право проведения проверки, охранники сообщили им, что генеральный директор находится на выезде, и не пустили проверяющих в офис. Шептал утверждает, что этого бы не произошло, если биржа заранее предупредила о приходе своих сотрудников либо те предъявили надлежащие документы. Кроме того, проверяющие не связались ни с сотрудниками «Кванта», ни с самим Писаревским. Представитель биржи отказался комментировать действия своего сотрудника.

АЗС на грани закрытия

«Квант» владеет сетью из 29 АЗС в Иркутской области, у компании заключены договоры на обеспечение топливом со скорой помощью, больницами, пожарными, МЧС и другими госучреждениями. По словам Шептала, компания с 2013 года участвует в биржевых торгах топливом и платит за это 100 тыс. руб. в год, за 2017–2018 годы она заплатила 329 млн руб. налогов. «Если нам не дадут возобновить приобретение топлива, то через 15 дней сеть АЗС в регионе придется закрыть, без работы останутся более 500 сотрудников», — сказал топ-менеджер «Кванта». ​Он утверждает, что ФАС приняла жалобу компании, а ЦБ обязан рассмотреть ее в течение 30 дней.

«Из-за монополизации рынка нефтепродуктов биржа является практически единственным возможным способом приобретения нефтепродуктов. А падение оптовых цен на топливо позволило бы нам исполнить поручение правительства по снижению розничных цен на АЗС», — написал Писаревский главе ЦБ и заместителю главы ФАС.

Представители ЦБ и ФАС не ответили на запрос РБК.

«Роснефть» 26 ноября сообщала, что совместно с биржей и ФАС проводит комплексную работу по совершенствованию биржевой торговли нефтепродуктами. Компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов, а также обратилась к ЦБ с предложениями по усилению надзора над осуществлением биржевых торгов. «Биржа считает оправданным переход на более высокий уровень регулирования и надзора за надлежащим функционированием рынка, включая вопросы допуска к торгам и прекращения допуска. Ряд применяемых практик трейдерских компаний, очевидно, требует правовой оценки и нормативного урегулирования. Отдельные случаи, без сомнения, станут предметом рассмотрения регуляторов рынка совместно с правоохранительными органами», — говорится в сообщении «Роснефти». Компания не ответила на запрос РБК, есть ли у нее претензии к наказанным биржей трейдерам.

«Биржа проводит мероприятия по повышению прозрачности участников торгов. Добросовестным участникам рынка нечего опасаться», — сказал менеджер одной из крупных трейдерских компаний. Гендиректор крупного трейдера «РК-Интегратор» Виктор Костюков отметил, что «если проверяющие действительно предъявили бейдж вместо удостоверений личности, то это незаконно; трейдеры, не допустившие таких ревизоров в офис, поступили правильно». Кроме того, он считает незаконными сами попытки проверить компьютер и программное обеспечение для торгов. Он полагает, что целью проверок могло быть​ выявление торговых роботов. «Многие пользуются роботами, они не предназначены для разгона цен на бензин, а только дают возможность купить нужный объем топлива на нужном базисе», — отметил он.