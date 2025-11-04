Глава Якутии анонсировал строительство до 2 ГВт ЦОДов в республике

Якутия может стать центром цифровых проектов на Дальнем Востоке с мощностью дата-центров до 2 ГВт, заявил глава республики Айсен Николаев. Ранее якутская ЯТЭК объявила о строительстве 200 МВт генерации для ЦОД вместе с партнерами

Якутия обладает возможностью для создания крупнейшей инфраструктуры цифровых проектов на Дальнем Востоке, поэтому республика всесторонне поддерживает стратегические инициативы в этой сфере, рассказал РБК глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, в перспективе объем мощности дата-центров в республике оценивается более чем в 2 ГВт.

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) в конце октября объявила, что пересмотрела свою стратегию развития «с учетом современных экономических реалий и технологических трендов». Она решила приостановить проект «Якутский СПГ» (планировался на 18 млн тонн в год) и сосредоточиться на использовании газа для создания энергоемких проектов, таких как ЦОДы, майнинг и облачные вычисления. Компания не планирует строить и управлять цифровыми объектами самостоятельно: их реализация осуществляется партнерами, заинтересованными в долгосрочных поставках газа и развитии цифровой инфраструктуры в Якутии. На первом этапе партнеры приступили к строительству мощностей общей генерацией 200 МВт.

«Мы тесно взаимодействуем с инвесторами с самого зарождения идеи инвестиционных проектов использования природного газа для снабжения цифровой инфраструктуры региона. Ресурсная база месторождений существенна и позволяет масштабировать генерацию под нужды как майнинговых площадок, так и ЦОДов, для которых требования к резервированию и связности ниже, чем у высокоточных дата-центров», — рассказал Николаев.

В то же время, заметил он, для целей развития цифровой инфраструктуры в Якутии рассматривается не только невосполняемый газ или уголь в качестве сырья для производства электроэнергии, но и атомная, а также гидрогенерация. Уже сейчас на Дальнем Востоке сформировался дефицит мощности электроэнергии по заявленным инвестиционным планам, согласно действующей Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (СиПР) этот показатель оценивается в 3,3 ГВт к 2030 году, объяснил глава Якутии. «А если учитывать потребность перспективных инвестиционных проектов, то ее дефицит в ближайшие годы увеличится до 5 ГВт», — добавил он.

Николаев напомнил, что на республику приходится 60% гидропотенциала Дальнего Востока, но освоено лишь 1,5%. Так, в Южной Якутии возможно создание каскада из девяти гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью более 9 ГВт, в том числе 1 ГВт Канкунской ГЭС, строительство которой сейчас прорабатывается совместно с частным инвестором. «Перспективы гидрогенерации открывают возможности для создания на территории Якутии сверхмощных дата-центров», — считает глава региона.

В 2010-х компания «РусГидро» рассматривала возможность строительства Канкунской ГЭС, которая должна была стать частью проекта по созданию энергомоста «Россия-Япония». Однако в октябре 2025 года ГК «Эльга» предложила возобновить эту идею.

Какие преимущества для ЦОДов

Николаев называет несколько факторов, которые, по его мнению, выделяют Якутию с точки зрения привлекательности для развития цифровой инфраструктуры:

собственная ресурсная база

Это позволяет устойчиво загружать мощности и заключать долгосрочные договоры. При этом себестоимость газа с месторождения ниже магистральной, еще дешевле — гидрогенерация, считает он.

климат

Это касается расходов на охлаждение, которые влияют на экономику ЦОДов. Николаев считает, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) увеличивает спрос на вычислительные мощности, размещение которых может находиться в любой точке мире.

запертые мощности на изолированных территориях

Они могут быть востребованы для регулятивных и технологических «песочниц» пилотирования новых цифровых финансовых активов и технологий. Кроме того, в локализованных системах удобно осуществлять контроль надзорных органов, что критически важно для цифровых продуктов, говорит глава Якутии.

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать модель энергоснабжение цифровой экономики и дата-центров за счет объектов локальной генерации, то есть «станций, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми». «Запертые мощности» на изолированных территориях — это избыточная или неиспользуемая энергетическая мощность, которая не может быть передана потребителям из-за технологических ограничений, связанных с особенностями изолированных энергосистем (например, отсутствие связи с центральной энергосистемой).

безопасность

Вопрос физической безопасности как ЦОДов, так и объектов генерации актуален, говорит Николаев. Обеспечить ее проще в удаленных от границы и менее подверженных техногенному влиянию территориях.

Какие меры поддержки планируются

Пока первоочередной задачей Якутии с точки зрения обеспечения спроса на электроэнергию является подготовка объемов, инфраструктуры и удобной логистики. При этом «экономика ЦОДов жизнеспособна при налоговой нагрузке в рамках действующих налоговых режимов», считает глава республики.

«Это могут быть преференциальные режимы, доступные резидентам территорий опережающего развития. В периметре возможных мер поддержки рассматривается инициированный Минвостокразвития России режим международных ТОРов. Высокотехнологичные цифровые проекты прекрасно «ложатся» в логику нового механизма привлечения инвестиций. Совместно с потенциальными инвесторами и федеральными органами власти мы будем донастраивать проектируемые параметры льготирования и стимулирования», — разъясняет он.

При этом при определенной доработке могут работать и механизмы заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений и специальных инвестиционных контрактов, полагает Николаев. Для инвесторов также важно упрощение и ускорение земельных и градостроительных норм, всего административного регулирования, которые может предоставить регион, заключает глава Якутии.