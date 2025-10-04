Bloomberg сообщил о предложении Китая инвестировать в США $1 трлн

В обмен Пекин добивается отмены ограничений на проведение сделок на американской территории, а также снижения пошлин на импорт ресурсов, которые используют китайские заводы, построенные в Соединенных Штатах

Китай в рамках торговых переговоров предложил инвестировать в США в обмен на отмену ограничений на проведение сделок на американской территории, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Объем потенциальных инвестиций еще обсуждается, но речь может идти об $1 трлн.

Пекин также добивается снижения пошлин на импорт ресурсов, которые используют китайские заводы, построенные в Соединенных Штатах. По словам собеседников, эти предложения были выдвинуты в ходе торговых переговоров в Мадриде в сентябре.

Тогда США и КНР достигли рамочного соглашения о передаче социальной сети TikTok под американский контроль. Президент Дональд Трамп после телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что тот одобрил сделку, она на пути к завершению, но предстоит еще много работы. В Вашингтоне хотят, чтобы ByteDance, создатель TikTok, продала подразделение соцсети в США американским собственникам. Трамп в прошлом месяце в очередной раз отсрочил блокировку TikTok. США расценивают контроль со стороны китайской компании как угрозу национальной безопасности.

После переговоров в Мадриде торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил Fox Business, что стороны обсудили «инвестиционный климат в Соединенных Штатах для китайских компаний». Заместитель министра коммерции Китая Ли Чэнган заявил, что американская сторона «выразила готовность двигаться вместе с Китаем к достижению общей цели в вопросе снижения барьеров для инвестиций и содействия соответствующему сотрудничеству на торгово-экономическом фронте». Си Цзиньпин в телефонном разговоре призвал Трампа создать условия для «инвестирования китайских предприятий».

Возможные инвестиции Пекина в размере $1 трлн и более затмят обязательства других стран, отмечает Bloomberg. ЕС обязался инвестировать $600 млрд, Япония согласилась выделить $550 млрд, а Южная Корея ведет переговоры о $350 млрд.

После рекордных $57 млрд в 2016 году китайские инвестиции в США, согласно данным Rhodium, упали до минимума, составив лишь $2,1 млрд за первую половину 2025 года, отмечает Bloomberg.