Где, кроме России, миллиардеры не унаследовали капитал. Инфографика
Россия, Китай и Великобритания стали странами-лидерами, где живущие сейчас миллиардеры в большинстве своем не получили свои капиталы в наследство, а добились их самостоятельно. Это следует из исследования, проведенного немецкой компанией DataPulse, «Self-made и унаследованное богатство».
В России 97% миллиардеров получили свои деньги не из наследства. Такая же доля в Китае. В Великобритании таковых 89%. Самая большая доля получивших миллиарды в наследство — в Германии (75%), Испании (74%) и Мексике (73%).
Авторы исследования пытались понять, какое количество миллиардеров, самостоятельно заработавших свои капиталы, в каждой стране. Для этого они учли происхождение состояний крупнейших бизнесменов из 34 стран и попавших в список Forbes. Составители рейтинга называют тех, кто не получил деньги в наследство, self-made миллиардерами. Однако назвать приобретенные в 1990-е капиталы в России полноценно заработанными своим трудом сложно, рассказала в разговоре с РБК управляющий партнер юридической компании FTL Advisers Мария Чуманова. Тем не менее им были необходимы предпринимательские качества, чтобы выжить, — воля, знания, вкус к риску, добавила гендиректор управляющей компании «Солид Менеджмент» Юлия Быкова.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов