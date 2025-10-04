Где, кроме России, миллиардеры не унаследовали капитал. Инфографика

Россия вышла в лидеры по числу миллиардеров, не получивших деньги в наследство

Лондон, Великобритания (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Россия, Китай и Великобритания стали странами-лидерами, где живущие сейчас миллиардеры в большинстве своем не получили свои капиталы в наследство, а добились их самостоятельно. Это следует из исследования, проведенного немецкой компанией DataPulse, «Self-made и унаследованное богатство».

В России 97% миллиардеров получили свои деньги не из наследства. Такая же доля в Китае. В Великобритании таковых 89%. Самая большая доля получивших миллиарды в наследство — в Германии (75%), Испании (74%) и Мексике (73%).

Авторы исследования пытались понять, какое количество миллиардеров, самостоятельно заработавших свои капиталы, в каждой стране. Для этого они учли происхождение состояний крупнейших бизнесменов из 34 стран и попавших в список Forbes. Составители рейтинга называют тех, кто не получил деньги в наследство, self-made миллиардерами. Однако назвать приобретенные в 1990-е капиталы в России полноценно заработанными своим трудом сложно, рассказала в разговоре с РБК управляющий партнер юридической компании FTL Advisers Мария Чуманова. Тем не менее им были необходимы предпринимательские качества, чтобы выжить, — воля, знания, вкус к риску, добавила гендиректор управляющей компании «Солид Менеджмент» Юлия Быкова.