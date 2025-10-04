 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Где, кроме России, миллиардеры не унаследовали капитал. Инфографика

Россия вышла в лидеры по числу миллиардеров, не получивших деньги в наследство
Лондон,&nbsp;Великобритания
Лондон, Великобритания (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Россия, Китай и Великобритания стали странами-лидерами, где живущие сейчас миллиардеры в большинстве своем не получили свои капиталы в наследство, а добились их самостоятельно. Это следует из исследования, проведенного немецкой компанией DataPulse, «Self-made и унаследованное богатство».

В России 97% миллиардеров получили свои деньги не из наследства. Такая же доля в Китае. В Великобритании таковых 89%. Самая большая доля получивших миллиарды в наследство — в Германии (75%), Испании (74%) и Мексике (73%).

Авторы исследования пытались понять, какое количество миллиардеров, самостоятельно заработавших свои капиталы, в каждой стране. Для этого они учли происхождение состояний крупнейших бизнесменов из 34 стран и попавших в список Forbes. Составители рейтинга называют тех, кто не получил деньги в наследство, self-made миллиардерами. Однако назвать приобретенные в 1990-е капиталы в России полноценно заработанными своим трудом сложно, рассказала в разговоре с РБК управляющий партнер юридической компании FTL Advisers Мария Чуманова. Тем не менее им были необходимы предпринимательские качества, чтобы выжить, — воля, знания, вкус к риску, добавила гендиректор управляющей компании «Солид Менеджмент» Юлия Быкова.

«Миллиардеры-хипстеры». Почему богачи в России берегут бизнес от детей
Подписка на РБК
Фото:Олег Яковлев / РБК

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александр Столяров, Мария Лозовая
миллиардеры Россия Китай Великобритания капитал
Материалы по теме
Дети медиамагната Мердока урегулировали спор о наследстве
Технологии и медиа
Более 40% россиян отказались делить наследство поровну между детьми
Общество
Правительство Швейцарии не стало повышать налог на наследство для богачей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии Общество, 08:20
Где, кроме России, миллиардеры не унаследовали капитал. Инфографика Бизнес, 08:02
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова Политика, 08:01
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Волгоградской области начался пожар после падения обломков БПЛА Политика, 07:45
Роскомнадзор объяснил, как работает бот для маркировки телеграм-каналов Технологии и медиа, 07:24
Над регионами России за ночь сбили 117 беспилотников Политика, 07:21
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Над пятью районами Ростовской области сбили беспилотники Политика, 07:14
Экс-куратор МАГАТЭ заявил об утрате файлов по ядерному диалогу СССР и США Политика, 07:05
Экс-куратор проверок МАГАТЭ — о риске удвоения боеголовок у России и СШАПодписка на РБК, 07:04
Безос сравнил ИИ с «промышленным пузырем» Технологии и медиа, 07:01
Bloomberg сообщил о предложении Китая инвестировать в США $1 трлн Бизнес, 06:51
Оператор объяснил, почему тарифы на вывоз мусора не вырастут в десять раз Общество, 05:57
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 05:50