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Цукерберг обошел Безоса и стал вторым в списке самых богатых людей

Состояние Цукерберга на этой неделе впервые преодолело отметку в $200 млрд, это произошло на фоне роста акций Meta, главе компании принадлежит 13%. С начала года он разбогател на $78 млрд
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Глава Meta (компания-владелец соцсетей Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг занял второе место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса на $1 млрд.

Состояние Цукерберга вечером 3 октября достигло $206 млрд (по версии агентства, отметку в $200 млрд оно впервые преодолело в конце сентября). Это произошло на фоне роста акций Meta, вечером в четверг они достигли рекордных $582,77.

Акции компании растут с начала года. Meta тратит значительные средства на центры обработки данных и вычислительные мощности, компания также значительно продвинулась в работе над рядом значимых проектов, отмечает Bloomberg. Например, в сентябре она представила очки дополненной реальности Orion.

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Цукербергу принадлежит 13% компании. С января его состояние выросло на $78 млрд, это самый большой показатель среди 500 участников списка Bloomberg.

Состояние Безоса агентство оценивает в $205 млрд, а основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который лидирует в рейтинге, — в $256 млрд. В первую пятерку входят также основатель и президент группы компаний LVMH Бернар Арно ($193 млрд) и сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($179 млрд).

В рейтинге Forbes Цукерберг занимает третье место ($201 млрд) после Маска ($258,7 млрд) и Эллисона ($203,3 млрд).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Марк Цукерберг Facebook Джефф Безос Amazon Илон Маск рейтинг миллиардеров
Марк Цукерберг фото

Марк Цукерберг

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
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Джефф Безос

бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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