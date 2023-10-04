 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Barclays назвал борьбу с ожирением угрозой для PepsiCo и McDonalds

Barclays назвал препарат для борьбы с ожирением угрозой для PepsiCo и McDonalds
Глобальная мода на препарат для похудения «Оземпик» может обвалить котировки McDonalds и PepsiCo, так как меняет пищевые привычки людей, предупредили аналитики Barclays. В декабре поставки этого средства в Россию прекратят
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Набирающие популярность в мире препараты для снижения веса, такие как «Оземпик» (Ozempic), представляют реальный риск для многих компаний, от ресторанов быстрого питания до производителей сигарет, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов Barclays.

Аналитики отмечают, что препараты, имитирующий природный гормон GLP-1, также снижают желание употреблять вещества, вызывающие привыкание, включая сахар, алкоголь и никотин. Растущая популярность этиих медикаментов может нанести ущерб таким компаниям, как PepsiCo Inc. (производитель газировки Pepsi и картофельных чипсов Lay's), McDonald's Corp. и Altria Group Inc. (производитель сигарет).

Эти прогнозы могут отразиться на ценах на акции, предупредили стратеги Barclays. Они напомнили, что индекс упакованных продуктов питания (S&P Packaged Foods & Meats Sub Industry Index. — РБК) в этом году снизился примерно на 14%, хотя глобальный S&P 500 вырос примерно на 10%. Падает и стоимость страхования долга таких компаний, что говорит о падении интереса спекулянтов. Стоимость страховки для McDonald's в течение последних пяти лет упала примерно на шесть базисных пунктов, а за последний год рухнула сразу на 36 б.п.

«Воздействие GLP-1 потенциально может привести к сбоям в ряде отраслей», — делают вывод аналитики.

Но некоторые могут выиграть от распространения этих препаратов, например CVS Health Corp., — один из крупнейших в США поставщиков рецептурных препаратов.

Исполнительный директор Kellanova (производителя закусок, недавно отделившегося от WK Kellogg) Стив Кэхиллейн заявил Bloomberg, что его компания изучает влияние модных препаратов на рацион потребителей, чтобы при необходимости скорректировать свой бизнес. Представитель Pepsi отказался от комментариев. В Altria, McDonald's и CVS не ответили на запросы агентства.

Читайте на РБК Pro
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы

«Оземпик» применяется для леченияч сахарного диабета второго типа. Препарат имитирует действие гормона, который вырабатывается организмом, когда он ощущает пищу в желудке, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы. Это также замедляет перистальтику кишечника, человек дольше чувствует сытость, и у него не появляется желания перекусить, а это обычно один из важных моментов в наборе веса — бесконечные высококалорийные перекусы.

Как средство от похудения препарат начал набирать популярность с осени прошлого года. Мощным бустером в рекламе «Оземпика» стали новости о знаменитостях, которые открыто заявили, что принимали его, чтобы похудеть, — Илон Маск и Ким Кардашьян были в их числе.

В России «Оземпик» входит в перечень ЖНВЛП. Его предельная цена без учета НДС составляет 5,82 тыс. руб. Максимальная розничная цена (раствор для подкожного введения в шприце-ручке 3 мл) в аптеках Московского региона ограничена 7,8 тыс. руб.

Осенью 2022 года датская Novo Nordisk (производитель препарата) уведомила Росздравнадзор о планах прекратить поставки «Оземпика» в Россию. Согласно законодательству, компания должна поставлять лекарство еще как минимум год, то есть до декабря нынешнего года. В России не зарегистрировано биоаналогов «Оземпика», однако препарат можно заменить на схожие по своему действию препараты.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ожирение лекарства США сахарный диабет PepsiCo Макдоналдс
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
Ислам Махачев заявил о желании завоевать второй титул в UFC Спорт, 14:03
Barclays назвал борьбу с ожирением угрозой для PepsiCo и McDonalds Бизнес, 14:02
«Великая ирония»: рецензия на фильм Вуди Аллена из российского проката Life, 14:00
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 13:55
Как медийная реклама помогает вырастить новые бренды Новая экономика, 13:51
Гиперавтоматизация: что это такое и как она решает задачи бизнеса Тренды, 13:50
МОК заявил, что не запрещал россиянам выступать на юношеской Олимпиаде Спорт, 13:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
МИД выразил решительный протест Японии из-за совместных учений с США Политика, 13:45
НКР присвоило АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) кредитный рейтинг AA+.ru Кредитные рейтинги, 13:40
СПБ Биржа 6 октября запустит торги пятью новыми ETF Инвестиции, 13:38
МИД пообещал ответить на запрет въезда российских автомобилей в страны ЕС Политика, 13:30
Премьера Samsung: смартфон S23 FE, новые планшеты и другое Life, 13:25
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 13:24
Потерявшая сознание футболистка «Локомотива» сообщила о своем состоянии Спорт, 13:15