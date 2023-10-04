Barclays назвал борьбу с ожирением угрозой для PepsiCo и McDonalds

Barclays назвал препарат для борьбы с ожирением угрозой для PepsiCo и McDonalds

Глобальная мода на препарат для похудения «Оземпик» может обвалить котировки McDonalds и PepsiCo, так как меняет пищевые привычки людей, предупредили аналитики Barclays. В декабре поставки этого средства в Россию прекратят

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Набирающие популярность в мире препараты для снижения веса, такие как «Оземпик» (Ozempic), представляют реальный риск для многих компаний, от ресторанов быстрого питания до производителей сигарет, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов Barclays.

Аналитики отмечают, что препараты, имитирующий природный гормон GLP-1, также снижают желание употреблять вещества, вызывающие привыкание, включая сахар, алкоголь и никотин. Растущая популярность этиих медикаментов может нанести ущерб таким компаниям, как PepsiCo Inc. (производитель газировки Pepsi и картофельных чипсов Lay's), McDonald's Corp. и Altria Group Inc. (производитель сигарет).

Эти прогнозы могут отразиться на ценах на акции, предупредили стратеги Barclays. Они напомнили, что индекс упакованных продуктов питания (S&P Packaged Foods & Meats Sub Industry Index. — РБК) в этом году снизился примерно на 14%, хотя глобальный S&P 500 вырос примерно на 10%. Падает и стоимость страхования долга таких компаний, что говорит о падении интереса спекулянтов. Стоимость страховки для McDonald's в течение последних пяти лет упала примерно на шесть базисных пунктов, а за последний год рухнула сразу на 36 б.п.

«Воздействие GLP-1 потенциально может привести к сбоям в ряде отраслей», — делают вывод аналитики.

Но некоторые могут выиграть от распространения этих препаратов, например CVS Health Corp., — один из крупнейших в США поставщиков рецептурных препаратов.

Исполнительный директор Kellanova (производителя закусок, недавно отделившегося от WK Kellogg) Стив Кэхиллейн заявил Bloomberg, что его компания изучает влияние модных препаратов на рацион потребителей, чтобы при необходимости скорректировать свой бизнес. Представитель Pepsi отказался от комментариев. В Altria, McDonald's и CVS не ответили на запросы агентства.

«Оземпик» применяется для леченияч сахарного диабета второго типа. Препарат имитирует действие гормона, который вырабатывается организмом, когда он ощущает пищу в желудке, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы. Это также замедляет перистальтику кишечника, человек дольше чувствует сытость, и у него не появляется желания перекусить, а это обычно один из важных моментов в наборе веса — бесконечные высококалорийные перекусы.

Как средство от похудения препарат начал набирать популярность с осени прошлого года. Мощным бустером в рекламе «Оземпика» стали новости о знаменитостях, которые открыто заявили, что принимали его, чтобы похудеть, — Илон Маск и Ким Кардашьян были в их числе.

В России «Оземпик» входит в перечень ЖНВЛП. Его предельная цена без учета НДС составляет 5,82 тыс. руб. Максимальная розничная цена (раствор для подкожного введения в шприце-ручке 3 мл) в аптеках Московского региона ограничена 7,8 тыс. руб.

Осенью 2022 года датская Novo Nordisk (производитель препарата) уведомила Росздравнадзор о планах прекратить поставки «Оземпика» в Россию. Согласно законодательству, компания должна поставлять лекарство еще как минимум год, то есть до декабря нынешнего года. В России не зарегистрировано биоаналогов «Оземпика», однако препарат можно заменить на схожие по своему действию препараты.