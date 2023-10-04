ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — группы «Газметаллпроект», по статье о злоупотреблении доминирующим положением, сообщила пресс-служба ведомства.

В службе отметили, что у двух компаний группы — «Верхнебаканского цементного завода» и «Новоросцемента» — в первом полугодии цены на цемент росли более высокими темпами, чем в аналогичные периоды прошлых лет.

«Служба установила, что указанный рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, в связи с чем доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом группа лиц «Газметаллпроект» является крупнейшим производителем цемента в ЮФО и СКФО и занимает доминирующее положение на этом рынке», — отметили в пресс-службе.

Дело против компании возбуждено по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», ей может грозить оборотный штраф в соответствии с КоАП России.

Группа «Газметаллпроект» занимает второе место в России по объемам производства цемента, говорится на сайте компании. Компания располагает мощностями по годовому производству более 8,1 млн т цемента. Выручка компании за 2022 год составила 1,07 млрд руб при чистой прибыли в 332 тыс. руб.

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