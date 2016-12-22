Фонд Александра Волошина продал долю в онлайн-бутике модной одежды

Фонд Genome Ventures, партнером которого является Александр Волошин, вышел из числа совладельцев онлайн-ретейлера Aizel.ru, которому также принадлежит бутик в Столешниковом переулке.

Александр Волошин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Основавшая онлайн-магазин Aizel.ru предпринимательница Айсель Трудел консолидировала 100% ООО «Айзел.ру». Это следует из информации ЕГРЮЛ, изменения датированы 28 сентября 2018 года. Ранее 17,82% компании принадлежали фонду Genome Ventures, партнерами которого выступают экс-глава администрации президента Александр Волошин и бывший глава инвесткомпании UBS Securities Марлен Манасов.

Трудел подтвердила РБК информацию о том, что стала единственным владельцем компании. «Это связано с моим назначением на должность CEO и консолидацией управления в одних руках», — уточнила она.

В Genome Ventures не ответили за запрос РБК. Получить комментарии Александра Волошина и Марлена Манасова не удалось.

На ООО «Айзел.ру», по словам Трудел, оформлены торговые площадки Aizel.ru и Theoutlet.ru, а также мультибрендовый бутик Aizel в Столешниковом переулке. Компания владеет эксклюзивными правами на продажу на российском рынке брендов Christian Louboutin, Diane von Furstenberg, Agent Provocateur. Ретейлер продает также товары Chanel, Valentino, Christian Dior и других известных марок. Напрямую Трудел принадлежат бутики Christian Louboutin, Charlotte Olympia, Agent Provocateur.

Выручка «Айзел.ру» по РСБУ в 2017 году выросла на 25%, до 589 млн руб., чистый убыток в прошлом году вырос почти в три раза, до 205 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 года — 171 млн руб.

Изначально владельцами Aizel.ru были сама Трудел (70%) и ее деловой партнер Александр Смбатян (30%). Он также является партнером и гендиректором Genome Ventures. Этот фонд, а также Bonum Capital, который источники РБК называли аффилированным с «Нафта Москва» и Сулейманом Керимовым, стали совладельцами «Айзел.ру» в 2015 году.

В мае этого года Bonum Capital продал Трудел свои 40,59%. Тогда она говорила «Коммерсанту», что сделка состоялась по ее инициативе. Гендиректор «INFOline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивал весной стоимость компании не более чем в 300 млн руб., исходя из показателей за 2016 год. Сейчас управляющий партнер ​инвесткомпании Peregrine Capital Николай Габышев оценивает компанию в 600–700 млн руб. до вычета долга.