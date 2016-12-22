В ИТ-компании «Марвел-Дистрибуция» заявили о визите силовиков в офис

В российскую ИТ-компанию «Марвел-Дистрибуция» приходили правоохранители и запросили документы по работе с контрагентами. В прошлом месяце суд арестовал главу одной из крупнейших российских ИТ-фирм — «Компьюлинк»

Фото: Марвел-Дистрибуция / Facebook

В московский офис компании «Марвел-Дистрибуция» в четверг, 4 октября, пришли представители правоохранительных органов, сообщил РБК источник на ИТ-рынке и подтвердила представитель компании Юлия Салагаева.

По словам источника РБК на ИТ-рынке, силовики проводили обыски в компании. Салагаева эту информацию опровергла, правоохранители пришли в офис и запросили «документы по работе с некоторыми контрагентами от 2015 года», пояснила представитель. «Марвел-Дистрибуция» является одним из крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов на территории России.

«Представители правоохранительных органов пообщались с нашим начальством, все документы мы предоставили. Не факт, что проблемы на нашей стороне. Судя по запрошенным документам, правоохранительные органы интересует деятельность наших контрагентов, но окончательную оценку давать, конечно, им», — отметила Салагаева.

Она также упомянула, что со вчерашнего дня в «Марвел» появились проблемы со связью из-за вируса в системе. «Вчера прерывалась связь, — вероятно, кто-то из сотрудников открыл вредоносный файл в электронном письме», — сказала Салагаева. По ее словам, компании пришлось принудительно отключить интернет-каналы, из-за чего стала недоступна корпоративная телефонная и почтовая связь.

«Мы не можем связаться друг с другом по корпоративной почте и стационарным телефонам, но поддерживаем связь через мобильные. На работу с клиентами это не повлияло», — рассказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Компания «Марвел-Дистрибуция» занимает 170-е место в рейтинге РБК 500 по размерам выручки среди российских компаний. По данным на 2017 год, она составила 70 млрд руб., прибыль — 0,8 млрд руб.

Ранее в сентябре был арестован президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ. Его обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой, и арестовали до 20 ноября. Издание CNews со ссылкой на источники сообщало, что задержание Ляща связано с его личными проектами в ИТ-сфере и не связано с деятельностью «Компьюлинк».