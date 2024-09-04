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ВЭФ-2024 ,  
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На ВЭФ показали лифт от дизайнерской студии Артемия Лебедева

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ВЭФ-2024
Артемий Лебедев разработал дизайн лифта для Серпуховского лифтостроительного завода, его показали на ВЭФ. В кабине — совмещенные с зеркалом дисплей и умная подсветка. ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября

На ВЭФ показали лифт от дизайнерской студии Артемия Лебедева
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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке показали лифт от дизайнерской студии Артемия Лебедева, передает корреспондент РБК.

Дизайн лифта был разработан для Серпуховского лифтостроительного завода. Кабина оснащена совмещенным с зеркалом дисплеем и умной подсветкой.

ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Место проведения форума — площадка кампуса Дальневосточного федерального университета. Для участия в нем прибыли представители 62 стран.

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Россия ВЭФ Артемий Лебедев Владивосток лифт
Артемий Лебедев фото

Артемий Лебедев

российский дизайнер, блогер и предприниматель
13 февраля 1975 года
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