На ВЭФ показали лифт от дизайнерской студии Артемия Лебедева
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке показали лифт от дизайнерской студии Артемия Лебедева, передает корреспондент РБК.
Дизайн лифта был разработан для Серпуховского лифтостроительного завода. Кабина оснащена совмещенным с зеркалом дисплеем и умной подсветкой.
ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Место проведения форума — площадка кампуса Дальневосточного федерального университета. Для участия в нем прибыли представители 62 стран.
примет президент России Владимир Путин. Он прибыл во Владивосток накануне своего выступления.
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