«Газпром» и РФПИ договорились инвестировать в СПГ

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Газпром СПГ технологии» договорились о сотрудничестве в сфере сжижения природного газа. Об этом они сообщили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

РФПИ и «Газпром» будут инвестировать в проекты по развитию мало- и среднетоннажных производственных мощностей СПГ (сжиженного природного газа), сети газозаправочных станций и автономной газификации, а также во внедрение и совершенствование инновационных технологий в сфере производства и использования СПГ.

«С учетом запасов газа, которыми обладает Россия, рост объемов производства СПГ и переход на этот экологичный и эффективный энергоресурс стимулируют расширение логистических и инфраструктурных мощностей, включая АЗС, речные и морские порты, а также создание новых систем технологического управления и обслуживания, которые заместят зарубежные аналоги», — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кроме того, РФПИ и международная корпорация XY Group на полях ВЭФ подписали соглашение о партнерстве для совместных инвестиций в проекты на территории Дальнего Востока и Арктики. Ранее, в июле 2024 года, стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта создания российского электромобиля «Атом» с целью привлечения в него китайских инвесторов и возможной локализации производства в Китае.