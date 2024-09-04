Новые пошлины оказались выгодны для импортеров крепкого алкоголя

Как сообщал «РБК Вино», новая формула расчета пошлины привела к снижению цен на недорогие виски и ликеры, завезенные из «недружественных» стран. ФТС в связи с этим иногда рассчитывает ставку по старой формуле, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

Новая формула расчета пошлин для ввоза водки, настоек, виски, бренди, рома, джина, ликера и другого крепкого алкоголя из «недружественных стран» вместо повышения ставки привела к ее снижению для недорогих напитков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Речь идет о бутылках стоимостью менее €5, уточнял ранее «РБК Вино» представитель одного из крупнейших импортеров.

Формулу ввели в конце июля, теперь подсчеты основываются на крепости напитков, а не на объеме, как было прежде. Пошлину увеличили на 20% от таможенной стоимости напитка, но не менее €3 за литр 100-процентного спирта. Прежде ставка составляла €1,4–1,5 за литр напитка.

Однако теперь за литр виски крепостью 40 градусов импортеры платят минимум €1,2 против €1,5 ранее, поскольку сейчас крепость ввозимого алкоголя умножается на ставку пошлины, хотя до этого расчет был только за импортируемый объем, объяснил газете глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

ФТС по этой причине уже отказывалась оформлять часть ввезенного груза, рассказал собеседник «Коммерсанта». Другой крупный импортер сообщил, что таможенники задержали несколько фур с иностранным алкоголем.

Таможенники пока рассчитывают пошлину на основе старой формулы до получения дополнительных разъяснений от Минфина, отметил один из источников газеты. Впрочем, у ФТС нет правовых оснований для применения старых ставок, подчеркнула партнер аудиторской компании Б1 Вильгельмина Шавшина.

С другой стороны, для дорогого алкоголя ставка значительно выросла. «На все крепкие спиртные напитки, которые стоят сегодня на полке до 1500 руб., с нашей точки зрения, изменения цены не должно произойти. Крепкие спиртные напитки, которые стоят сегодня на полке от 1500 до 3500 руб., подорожают в среднем на 10%. Все, что стоит сейчас свыше 3500 руб., подорожает на 15–18%», — спрогнозировал для «РБК Вино» генеральный директор компании AST Леонид Рафаилов.

По словам Александра Липилина, исполнительного директора виноторговой компании Fort, дорогой сегмент импортного крепкого алкоголя (свыше 5000 руб. за бутылку) подорожает на 20–25%.

В Минфине поясняли «РБК Вино», что размер ставки рассчитан таким образом, чтобы «не допустить значительного увеличения конечной цены продукции в рознице». На рынке крепкого алкоголя доля импортной продукции составляет только 12%, на российские товары приходится 88%, а потому изменение пошлин «в целом не окажет существенного влияния на доступность продукции для потребителей в этом сегменте».

Вероятно, при составлении новой формулы допустили ошибку, постановление правительства могут изменить, считают опрошенные газетой эксперты. Как считает Шапкин, ситуация может благополучно повлиять на российских производителей виски, которые закупают дистилляты в «недружественных» странах, например в Шотландии (часть Великобритании) или Ирландии.

ФТС сообщила о штатном режиме таможенных операций с крепким алкоголем и отметила, что не в курсе каких-либо сложностей с поставками. С отсутствием проблем с поставками согласились в Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей «Ленту», Х5 Group, «Магнит» и другие крупные компании. В Simple Group отметили, что, кроме небольшой сезонной нагрузки, никаких проблем не наблюдают.