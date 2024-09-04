Экспорт российской нефти упал до минимума за месяц
Морской экспорт российской нефти упал до минимального значения почти за месяц, сообщает Bloomberg.
По подсчетам агентства, средний уровень поставок российской нефти за четыре недели, закончившиеся 1 сентября, упал до 3,16 млн баррелей в сутки, сокращение составило 90 тыс. баррелей в день.
Всего за неделю до 1 сентября 29 танкеров загрузили 21,7 млн баррелей российской нефти. Объем снизился с 23,44 млн баррелей на предыдущей неделе. Ежедневные морские потоки сырой нефти из России сократились примерно на 250 тыс. баррелей, до 3,1 млн.
Поставки в Азию упали до 2,96 млн баррелей в день, что примерно на 9% ниже среднего уровня, зафиксированного в апреле. На танкеры, следовавшие в Китай, загружалось около 1,19 млн баррелей в сутки, в Индию — 1,66 млн.
Экспорт российской нефти в страны Европы по морю прекращен, Болгария не импортирует ее с конца 2023 года. Поставки в Турцию составили 210 тыс. баррелей в день.
Вице-премьер Александр Новак говорил, что по состоянию на конец августа Россия вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. По плану добыча должна находиться на уровне 8,978 млн баррелей в сутки. В начале месяца Минэнерго сообщило, что в июле Россия сократила добычу по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки.
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