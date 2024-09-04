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Экспорт российской нефти упал до минимума за месяц

Средний уровень экспорта за четыре недели, закончившиеся 1 сентября, упал до 3,16 млн баррелей в сутки. Поставки в Азию упали до 2,96 млн баррелей в день, это на 9% ниже среднего уровня, зафиксированного в апреле, пишет Bloomberg
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Морской экспорт российской нефти упал до минимального значения почти за месяц, сообщает Bloomberg.

По подсчетам агентства, средний уровень поставок российской нефти за четыре недели, закончившиеся 1 сентября, упал до 3,16 млн баррелей в сутки, сокращение составило 90 тыс. баррелей в день.

Всего за неделю до 1 сентября 29 танкеров загрузили 21,7 млн баррелей российской нефти. Объем снизился с 23,44 млн баррелей на предыдущей неделе. Ежедневные морские потоки сырой нефти из России сократились примерно на 250 тыс. баррелей, до 3,1 млн.

Поставки в Азию упали до 2,96 млн баррелей в день, что примерно на 9% ниже среднего уровня, зафиксированного в апреле. На танкеры, следовавшие в Китай, загружалось около 1,19 млн баррелей в сутки, в Индию — 1,66 млн.

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Экспорт российской нефти в страны Европы по морю прекращен, Болгария не импортирует ее с конца 2023 года. Поставки в Турцию составили 210 тыс. баррелей в день.

Вице-премьер Александр Новак говорил, что по состоянию на конец августа Россия вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. По плану добыча должна находиться на уровне 8,978 млн баррелей в сутки. В начале месяца Минэнерго сообщило, что в июле Россия сократила добычу по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки.

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