Ford опроверг сообщения о планах отказаться от производства Mondeo

В автоконцерне назвали спекуляциями сообщения СМИ о планах по сокращению 24 тыс. сотрудников его европейских заводов и заверили, что не планируют пересматривать их модельный ряд

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Автомобильный концерн Ford опроверг сообщения СМИ о наличии у компании планов по снятию с производства на европейских заводах автомобилей моделей Mondeo, Galaxy и S-Max.

«В настоящее время мы располагаем в Европе сильнейшим, чем когда-либо, ассортиментом. Хотя мы регулярно пересматриваем наши планы выпуска с учетов предпочтений клиентов и трендов, но в настоящее время никаких изменений не планируется. Что же касается Mondeo, то автомобиль остается основой нашей линейки в Европе», — говорится в сообщении Ford, поступившем в РБК.

​В компании признали, что продажи в сегменте среднеразмерных автомобилей замедляются, так как покупатели все чаще выбирают кроссоверы и внедорожники. Однако Ford Mondeo, как отметили в компании, по-прежнему пользуется спросом благодаря приемлемым как для бизнеса, так и для семей ценам, а также использованию передовых технологий. В нынешнем году Ford планирует модернизировать Mondeo за счет использования новых силовых агрегатов и некоторых других деталей.

​Накануне, 3 сентября, The Times со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley сообщила, что Ford готовится к прекращению производства нескольких популярных в Европе моделей (Mondeo, Galaxy и S-Max) и ​масштабному сокращению персонала (до 24 тыс. человек, или 12% от общего числа сотрудников). В своей статье газета назвала это «отчаянной попыткой возродить проблемный бизнес» на европейском континенте.

В пресс-службе Ford сообщение о готовящемся сокращении 24 тыс. сотрудников назвали слухами.

«Мы ясно дали понять, что эти цифры исходят не из Ford и что спекуляция о сокращении рабочих мест основана на отчете Morgan Stanley. Мы не комментируем спекуляции», — говорится в сообщении Ford.

​В то же время в Ford отметили, что компания будет продолжать работу по сокращению затрат и снижению себестоимости продукции ее европейских заводов, обращая особое внимание на «малоэффективные части бизнеса».