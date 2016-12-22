ФАС обвинила «Победу» в использовании ее претензий для повышения тарифов

Антимонопольщики считают, что лоукостер воспользовался их претензиями к условиям промотарифа и ради роста собственной прибыли повысил стоимость провоза багажа до 10 кг в более чем 1,5 раза, до 777 руб.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Авиакомпания-лоукостер «Победа» увеличила стоимость провоза багажа пассажиров, использовав предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) как предлог. Об этом говорится в сообщении столичного управления ведомства.

«Такие действия «Победы» можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС, и повысить свою доходность за счет пассажиров», — подчеркнули в управлении ФАС по Москве.

В ведомстве отметили, что официально авиакомпания на претензии ФАС пока не ответила и после получения такого ответа эксперты службы «детально оценят» действия «Победы» на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Накануне, 3 сентября, «Победа» объявила о повышении стоимости провоза багажа до 10 кг с 499 руб. до 777 руб. Авиакомпания объяснила свои действия тем, что ФАС потребовала прекратить «навязывание пассажирам невыгодных условий». По версии «Победы», возможность оплатить одно из мест багажа при групповой покупке билетов по сниженной ставке (остальные пассажиры при этом должны платить заметно больше) является промотарифом, который «не может предлагаться без ограничений».

Однако в столичном управлении ФАС с такой трактовкой не согласились, подчеркнув, что в публичных правилах перевозки «Победы» про промотариф ничего не сказано.

«Кроме того, необходимо отметить, что ранее в официальных ответах на запросы управления авиакомпания указывала, что оформление багажа до 10 кг на каждого пассажира в одном бронировании по цене 499 руб. невозможно только ввиду наличия «технической ошибки в работе системы бронирования», а также на «снижение доходности от продажи услуг» ввиду этой ошибки и обозначала свое желание ее устранить», — говорится в сообщении ФАС.

Требования ФАС, которые упоминает «Победа», были обнародованы 29 августа. Ведомство посчитало, что промотариф компании навязывает невыгодные условия для пассажиров и ущемляет их интересы. «По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением», — заключали антимонопольщики в конце августа.