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Статистика таможни показала объем поставок вакцин из России

С января 2021-го Россия экспортировала вакцин для людей на $303,6 млн. Это в 32 раза больше, чем в 2020-м, и почти вдвое больше, чем с 2018-го. География поставок соответствует официальным заявлениям стран по закупке «Спутника V»
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

Сколько вакцин Россия отправила за рубеж

За первые пять месяцев 2021 года Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей») с января по май текущего года было поставлено в другие страны 159 т фармацевтической продукции на $303,6 млн. За три года — с 2018-го по 2020-й — Россия экспортировала 468,3 т медицинских препаратов стоимостью $182,1 млн. Если сравнивать зарубежные продажи вакцин России год к году, то с начала 2021-го российские экспортные поставки в стоимостном выражении выросли в 31,8 раза — за аналогичный период 2020-го за границу было поставлено вакцин всего на $9,5 млн.

Как пояснил РБК Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma, 3002200009 — это основной «вакцинный» код: в 2020 году под ним шли поставки 99% медпрепаратов этой категории (она включает в том числе вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А), за исключением вакцин от гепатита B и краснухи (их экспорт идет по отдельным статьям).

Как уточнили РБК в Министерстве промышленности и торговли, экспорт вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции также идет под этим кодом: «Безусловно, рост объемов экспорта продукции [под этим кодом] связан прежде всего с осуществлением поставок противоковидных вакцин на международные рынки». В пресс-службе ФТС не смогли уточнить распределение объемов экспорта по типам вакцин, сославшись на то, что в торговой номенклатуре не выделены отдельные коды для классификации вакцин для людей в соответствии с их наименованиями. «Корректное определение доли вакцин от новой коронавирусной инфекции не представляется возможным», — сообщили в службе.

В Минпромторге напомнили, что исчерпывающими сведениями об объеме экспорта обладает Российский фонд прямых инвестиций, так как занимается продвижением вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции на внешних рынках, но там от комментариев отказались.

РБК также направил запросы в Министерство здравоохранения и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (разработчик «Спутника V» — единственной на текущий момент экспортной вакцины от COVID-19).

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За первые пять месяцев 2021 года США экспортировали вакцин на сумму в пять раз больше, чем Россия, — на $1,6 млрд; поставки из стран Евросоюза (за пределы ЕС) составили $6,4 млрд, а из Индии — $448,7 млн.

Куда отправляли вакцины

Как следует из данных ФТС, в 2021 году основными экспортными партнерами производителей из России были десять стран: Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия, Демократическая Республика Конго (ДРК) — на них пришлось 85,8% всех поставок за пять месяцев года.

Годом ранее поставки вакцин в эти страны были очень невелики. Наиболее заметными были продажи в ДРК на сумму $7,69 млн, в Казахстан на $4,53 млн, Аргентину ($2,99 млн) и Белоруссию ($1,13 млн). Экспорт в другие страны, куда Россия в 2021 году резко нарастила поставки, в прошлом году составлял менее $200 тыс. Значительную часть экспорта вакцин в Демократическую Республику Конго в 2020 году составляла вакцина от желтой лихорадки, следует из данных, предоставленных RNC Pharma (за десять месяцев 2020 года, более поздних данных нет). В целом, по данным аналитиков, в прошлом году вакцина от желтой лихорадки была ядром поставок за рубеж — 85% от денежного объема экспорта, также заметную долю составляли антигриппозные вакцины «Флю-М» (9,8%) и «Совигрипп» (2,9%), всего около 60 позиций.

Масштабный экспорт в 2021 году совпадает с сообщениями о заключении договоров на поставку или вакцинации «Спутником V» в этих странах (сегодня вакцина зарегистрирована в 69 странах).

В РФПИ заявили о безопасности «Спутника V» после данных из Аргентины
Общество

  • Аргентина — одна из первых стран, заключивших контракт на поставку «Спутника V», произведенного Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Правительство страны договорилось с РФПИ о поставках 20 млн доз российской вакцины в конце 2020 года. Исходя из данных ФТС, она получила все виды вакцин под кодом 3002200009 на $77,8 млн за первые пять месяцев 2021 года. Но поставки в Аргентину столкнулись с проблемой: на начало июля Аргентина недосчиталась 5,5 млн первых доз и 13,1 млн вторых. «Мы пришли к ситуации, грозящей публичным разрывом контракта», — писала советница президента Аргентины Сесилия Никколини первому замгендиректора РФПИ Анатолию Браверману. О срыве поставок в Аргентину российской вакцины «Спутник V» говорить нельзя, возникшие трудности будут урегулированы, в свою очередь, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Произошла задержка и РФПИ находится в контактах с контрагентом, чтобы неизбежно возникающие проблемы урегулировать».

  • Исходя из ранее озвученных данных, Казахстан заказывал 10,28 млн доз; Венгрия делала заказ на 2 млн доз, соглашение также на 2 млн доз подписала с РФПИ Сербия. Мексика заявляла, что рассматривает покупку 24 млн доз. В марте 2021 года сообщалось о первых поставках вакцины в страну. Индия договорилась о 36 млн доз. РБК направил запросы локальным структурам системы здравоохранения и аппаратам правительств этих стран.

  • О каких в целом объемах договорилась с РФПИ Белоруссия, неизвестно, однако в январе 2021 года был подписан первоначальный контракт на поставку первой партии на 170 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». Из таможенной статистики Белоруссии следует, что страна в январе—мае 2021 года ввезла из России «прочих» вакцин на $16,1 млн по сравнению лишь с $0,3 млн за тот же период годом ранее. РБК обратился в Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
  • Также публично не раскрывались планы по поставкам «Спутника V» в ОАЭ, но из сообщения РФПИ известно, что по меньшей мере 81 тыс. человек по состоянию на 29 июня привились двумя компонентами российской вакцины.
  • Боливия в конце 2020 года сделала предзаказ на 5,2 млн доз «Спутника», но, как сообщал BBC, к 30 июня получено было только 745 тыс. доз. В двадцатых числах июля доставили еще 525 тыс., затем было сообщено, что прибытие новой партии в 200 тыс. доз задерживается. Нехватка второго компонента препарата вызвала недовольство жителей Ла-Паса, они заблокировали два района города, требуя от властей обеспечить их вакциной. Как сообщила во вторник, 3 августа, пресс-служба Кремля, Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Боливии Луисом Арсе «обстоятельно» рассмотрели вопросы вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках «Спутник V».

Сколько вакцина стоит в экспорте

Данные ФТС не позволяют определить стоимость именно вакцины от COVID-19, отправленной за рубеж. РФПИ сам также не раскрывал ценовую политику поставок «Спутника V» зарубежным партнерам, но из публичных сообщений представителей стран и документов закупки нескольких государств следует, что стоимость вакцины разная. Член верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Русый заявлял, что стоимость двух доз вакцины «Спутник V» обходится государству в $40, Казахстан закупает ее по $26. По $19,90 ($9,95 за один компонент) закупали вакцину Венгрия и Словакия (pdf, pdf2), а пилотные поставки вакцины в Индию шли по стоимости $13,58.

Авторы
Анна Левинская, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
При участии
Ирина Парфентьева
экспорт лекарства
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