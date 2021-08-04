Статистика таможни показала объем поставок вакцин из России

РБК также направил запросы в Министерство здравоохранения и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (разработчик «Спутника V» — единственной на текущий момент экспортной вакцины от COVID-19).
За первые пять месяцев 2021 года США экспортировали вакцин на сумму в пять раз больше, чем Россия, — на $1,6 млрд; поставки из стран Евросоюза (за пределы ЕС) составили $6,4 млрд, а из Индии — $448,7 млн.
Как следует из данных ФТС, в 2021 году основными экспортными партнерами производителей из России были десять стран: Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия, Демократическая Республика Конго (ДРК) — на них пришлось 85,8% всех поставок за пять месяцев года.
Годом ранее поставки вакцин в эти страны были очень невелики. Наиболее заметными были продажи в ДРК на сумму $7,69 млн, в Казахстан на $4,53 млн, Аргентину ($2,99 млн) и Белоруссию ($1,13 млн). Экспорт в другие страны, куда Россия в 2021 году резко нарастила поставки, в прошлом году составлял менее $200 тыс. Значительную часть экспорта вакцин в Демократическую Республику Конго в 2020 году составляла вакцина от желтой лихорадки, следует из данных, предоставленных RNC Pharma (за десять месяцев 2020 года, более поздних данных нет). В целом, по данным аналитиков, в прошлом году вакцина от желтой лихорадки была ядром поставок за рубеж — 85% от денежного объема экспорта, также заметную долю составляли антигриппозные вакцины «Флю-М» (9,8%) и «Совигрипп» (2,9%), всего около 60 позиций.
Масштабный экспорт в 2021 году совпадает с сообщениями о заключении договоров на поставку или вакцинации «Спутником V» в этих странах (сегодня вакцина зарегистрирована в 69 странах).
- Аргентина — одна из первых стран, заключивших контракт на поставку «Спутника V», произведенного Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Правительство страны договорилось с РФПИ о поставках 20 млн доз российской вакцины в конце 2020 года. Исходя из данных ФТС, она получила все виды вакцин под кодом 3002200009 на $77,8 млн за первые пять месяцев 2021 года. Но поставки в Аргентину столкнулись с проблемой: на начало июля Аргентина недосчиталась 5,5 млн первых доз и 13,1 млн вторых. «Мы пришли к ситуации, грозящей публичным разрывом контракта», — писала советница президента Аргентины Сесилия Никколини первому замгендиректора РФПИ Анатолию Браверману. О срыве поставок в Аргентину российской вакцины «Спутник V» говорить нельзя, возникшие трудности будут урегулированы, в свою очередь, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Произошла задержка и РФПИ находится в контактах с контрагентом, чтобы неизбежно возникающие проблемы урегулировать».
- Исходя из ранее озвученных данных, Казахстан заказывал 10,28 млн доз; Венгрия делала заказ на 2 млн доз, соглашение также на 2 млн доз подписала с РФПИ Сербия. Мексика заявляла, что рассматривает покупку 24 млн доз. В марте 2021 года сообщалось о первых поставках вакцины в страну. Индия договорилась о 36 млн доз. РБК направил запросы локальным структурам системы здравоохранения и аппаратам правительств этих стран.
- О каких в целом объемах договорилась с РФПИ Белоруссия, неизвестно, однако в январе 2021 года был подписан первоначальный контракт на поставку первой партии на 170 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». Из таможенной статистики Белоруссии следует, что страна в январе—мае 2021 года ввезла из России «прочих» вакцин на $16,1 млн по сравнению лишь с $0,3 млн за тот же период годом ранее. РБК обратился в Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
- Также публично не раскрывались планы по поставкам «Спутника V» в ОАЭ, но из сообщения РФПИ известно, что по меньшей мере 81 тыс. человек по состоянию на 29 июня привились двумя компонентами российской вакцины.
- Боливия в конце 2020 года сделала предзаказ на 5,2 млн доз «Спутника», но, как сообщал BBC, к 30 июня получено было только 745 тыс. доз. В двадцатых числах июля доставили еще 525 тыс., затем было сообщено, что прибытие новой партии в 200 тыс. доз задерживается. Нехватка второго компонента препарата вызвала недовольство жителей Ла-Паса, они заблокировали два района города, требуя от властей обеспечить их вакциной. Как сообщила во вторник, 3 августа, пресс-служба Кремля, Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Боливии Луисом Арсе «обстоятельно» рассмотрели вопросы вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках «Спутник V».
Сколько вакцина стоит в экспорте
Данные ФТС не позволяют определить стоимость именно вакцины от COVID-19, отправленной за рубеж. РФПИ сам также не раскрывал ценовую политику поставок «Спутника V» зарубежным партнерам, но из публичных сообщений представителей стран и документов закупки нескольких государств следует, что стоимость вакцины разная. Член верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Русый заявлял, что стоимость двух доз вакцины «Спутник V» обходится государству в $40, Казахстан закупает ее по $26. По $19,90 ($9,95 за один компонент) закупали вакцину Венгрия и Словакия (pdf, pdf2), а пилотные поставки вакцины в Индию шли по стоимости $13,58.