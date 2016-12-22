Продавец техники DNS уйдет с «Яндекс.Маркета» из-за «контрабандистов»

Сеть электроники DNS, которая входит в топ-10 крупнейших ретейлеров России, уйдет с «Яндекс.Маркета». Решение обусловлено желанием «дистанцироваться от серого сектора»

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Второй крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России, сеть DNS, больше не будет размещаться на «Яндекс.Маркет». Об этом на своих страницах в Facebook рассказали гендиректор DNS Digital Store и основатель компании Дмитрий Алексеев, а также совладелец и директор по развитию компании Сергей Мещанюк. По словам Мещанюка, DNS уйдет с площадки с 1 августа 2018 года.

«Яндекс.Маркет» — это агрегатор сторонних продавцов. Сейчас на площадке, по словам представителя компании, размещено 25 тыс. магазинов. В 2017 году компания впервые открыла складской центр и стала «гибридом агрегатора и маркетплейса», рассказывал РБК гендиректор площадки Максим Гришаков.

«Яндекс.Маркет» превратился в «агрегатор тысячи мелких контрабандистов, которые соревнуются в обходе таможни и неуплате налогов», заявил Алексеев.

При этом основные игроки рынка не представлены на площадке, рассказал он. В качестве примера он привел крупнейшего ретейлера техники в России «М.Видео», онлайн-магазины «Ситилинк» и «Юлмарт». Современному клиенту уже не нужен агрегатор, «посредник» будет только путать клиента, считает Алексеев.

Выручка DNS в 2017 году выросла на 30,2%, до 197,8 млрд руб. По данным Data Insight, ретейлер является лидером в категории онлайн-продаж бытовой техники. Онлайн-продажи компании в 2017 году выросли на 61%, до 38,9 млрд руб., приводил данные Data Insight.

DNS хочет дистанцироваться от серого сектора, пояснил РБК Мещанюк. Кроме того, ретейлера не устраивают «экономические и технические условия партнерства», рассказал он. «Последней каплей» для DNS стало то, что «Яндекс.Маркет» отключил доступ к товарам DNS. «Умные» алгоритмы «Яндекса» решили, что сайт DNS недостаточно надежен для покупателя», — рассказал Алексеев.

«Яндекс.Маркет» знает о решении DNS, рассказал РБК представитель компании. По его словам, «Яндекс.Маркет» «развивает и поддерживает конкуренцию, предоставляя площадку для производителей, крупного и малого бизнеса». Площадка следит за качеством товаров и магазинов и отключает ненадежные магазины вне зависимости от их размера, заверил он.

Сейчас в России работа онлайн-агрегаторов товаров (кроме «Яндекс.Маркет» к ним также относится, например, «Товары.Mail.Ru») не регулируется. Поправки в закон «О защите прав потребителей», которые вводили определение «агрегатор товаров (услуг)», были внесены и приняты в первом чтении Госдумой в 2017 году. Второе чтение законопроекта так и не состоялось.

Законопроект предполагает возложить на агрегатора ответственность за предоставление недостоверных данных и убытки, причиненные потребителю. Кроме того, он должен быть обязан возвратить сумму за покупку в течение десяти дней со дня предъявления претензий от потребителя, если товар или услуга не получены в указанный срок.