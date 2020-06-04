«Мечел» решил с премией выкупить акции у несогласных с продажей Эльги

Совет директоров «Мечела» утвердил цену выкупа акций у тех акционеров, которые проголосуют против продажи Эльгинского месторождения за 89 млрд руб. Цена выкупа предполагает премию в 16% к текущим котировкам

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Мечел» готов выкупить свои акции по цене 80,57 руб. за штуку у тех акционеров, которые проголосуют на годовом собрании против продажи Эльгинского угольного месторождения в Якутии компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна.

Соответствующее решение принял 4 июня совет директоров «Мечела», определив цену как средневзвешенную по итогам торгов за шесть месяцев. Собрание акционеров состоится 30 июня.

На открытие торгов в четверг акции «Мечела» стоили 69,2 руб. за штуку, таким образом премия при выкупе составит 16,4%. После новостей о цене выкупа бумаги подорожали на 5,5%, капитализация компании достигла 30,4 млрд руб.

Сделка по продаже Эльги была закрыта 30 апреля. Ее стоимость составила 89 млрд руб., «А-Проперти» также погасила обязательства компании «Эльгауголь» перед ВЭБ.РФ в размере $107 млн (около 8 млрд руб.). Эта сделка является частью реструктуризации кредитов «Мечела», одобренной его крупнейшими кредиторами ВТБ и Газпромбанком. Продав Эльгу, «Мечел» снизил задолженность перед этими двумя банками с 332,6 млрд до 261,6 млрд руб.

ВТБ и Газпромбанк согласились на реструктуризацию оставшейся задолженности на семь лет до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления еще на три года — до марта 2030-го. Условия предыдущей реструктуризации задолженности предполагали ее полное погашение с 2020 по 2022 год.



Однако если продажу Эльги акционеры не одобрят, то реструктуризация теряет силу, что существенно осложнит финансовое положение группы «Мечел», говорится в материалах угольной компании. Это означает, что ее задолженность подлежит возврату кредиторам на прежних условиях, в течение 2020-го — 2022 года. «В момент отмены действия документов по реструктуризации у компании появляется значительная просроченная задолженность, погасить которую она не в состоянии», — предупреждает «Мечел».