Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом на аукционе

В 2019-м обед с Баффеттом продали за рекордные $4,57 млн, покупателем стал Джастин Сан, основатель блокчен-платформы TRON. Баффет неоднократно критиковал криптовалюты

Джастин Сан (Фото: Justin Sun / Twitter)

Победителем аукциона на еBay за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.

«Я также приглашаю лидеров блокчейн-индустрии встретиться с титаном инвестиций. Надеюсь, это пойдет всем на пользу», — написал Сан.

Баффет и его партнер Чарльз Мангер неоднократно выступали с критикой криптовалют. Так, в февральском интервью CNBC основатель Баффетт говорил, что у биткойна нет реальной ценности и добавил, что подобные вещи «привлекают шарлатанов». На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway он называл данную криптовалюту «миражом».

В интервью Баффетт отметил, что считает важной технологию блокчейна, на которой построен биткоин, но считает, что ее успех не зависит от криптовалюты.

Инвестор заявил, что ждет встречи с Саном и его друзьями, пишет Bloomberg. Основатель криптовалюты TRON в разговоре с агентством отметил, что зачастую люди в инвестиционных кругах меняют свою точку зрения. «Инвестиционные возможности лучше, когда многие люди недооценивают технологию», — сказал он.