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Баффет продал обед с собой за рекордную цену
Неизвестный заплатил рекордную сумму за обед с миллиардером Уорреном Баффетом. Победитель аукциона сможет за едой поговорить с инвестором на разные темы
Фото: Nati Harnik / AP

Ежегодный аукцион на eBay за право пообедать с Баффетом завершился тем, что один из участников заплатил за общение с основателем Berkshire Hathaway $4,57 млн, сообщает Bloomberg. Победитель, который предпочел сохранить свою личность в тайне, теперь сможет пригласить еще семь человек в реcторан Smith & Wollensky в центре Нью-Йорка.

По условиям аукциона его победитель сможет на встрече с инвестором задать ему любые вопросы. Запрещено лишь спрашивать о ближайших деловых планах Баффета.

Нынешний взнос – рекордный за всю историю аукционов, которые проводятся с 2000 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2012 и 2016 годах, когда неизвестные отдавали за обед с Баффетом $3,456,789. Минимум был зафиксирован в 2001 году, когда общение обошлось в $18 тыс.

Большинство победителей аукционов предпочитали сохранять свое имя в тайне. Но были и те, кто сообщал о себе. Так, например, в 2003 году аукцион выиграл Дэвид Эйнхорн из Greenlight Capital’s. А Теду Уэсклеру, который два раза отобедал с Баффетом в общей сложности за $5,2 млн вскоре была предложена высокая должность в Berkshire Hathaway.

Деньги от аукциона неизменно направляются в занимающийся различными социальными проектами благотворительный фонд Glide, который поддерживала его супруга Сьюзан.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Уоррен Баффетт
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