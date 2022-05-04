АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group
Компания «Система Финанс» («дочка» АФК «Система») приобрела за 4,5 млрд руб. более 72,8 млн глобальных депозитарных расписок российского девелопера Etalon Group, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы компании.
«Заключенное в мае 2021 года соглашение между АФК «Система» и ее финансовым партнером о беспоставочном свопе в отношении глобальных депозитарных расписок компании Etalon Group PLC прекратило действие», — сказано в сообщении АФК «Система».
После приобретения компанией 72 854 619 депозитарных расписок эффективная доля АФК «Система» в Etalon Group увеличилась до 48,8%.
АФК «Система» в своем сообщении не уточняет название своего «финансового партнера». При этом в середине мая прошлого года компания заключила соглашение с Альфа-банком о безпоставочном свопе до 20% акций девелопера. Соглашение было заключено на 30 месяцев, «с учетом ряда случаев досрочного прекращения». На тот момент дочерней компании АФК «Система» принадлежало 25,6% Etalon Group.
Ранее представитель АФК «Система» пояснял, что соглашение о свопе предусматривало переход к АФК «Система» имущественных прав в виде получения дивидендов, в то время как за Альфа-банком закреплялись голосующие права.
Etalon Group основал в 1986 году в Санкт-Петербурге бизнесмен Вячеслав Заренков, он и члены его семьи были крупнейшими акционерами компании. Три года назад, в 2019 году, АФК «Система» приобрела 25% девелопера, тогда же Etalon Group стала ключевым собственником девелоперской компании «Лидер-Инвест», принадлежавшей корпорации предпринимателя Владимира Евтушенкова.
Etalon Group входит в топ-10 девелоперов по объему строительства жилья в России. За 2020 год компания продала 538 тыс. кв. м недвижимости, что на 15% меньше, чем в 2019-м. Кроме строительства и продаж жилья Etalon Group выполняет строительные работы в качестве подрядчика. В 2020 году Etalon Group выплатила акционерам 3,5 млрд руб. дивидендов.
В прошлом финансовом году продажи Etalon Group выросли в денежном обращении до 84 млрд руб. — на 6%. При этом в 2021 году было продано 446,48 тыс. кв. м недвижимости, что на 16% меньше результатов 2020 года, однако средняя цена 1 кв. м жилой недвижимости выросла на 34%.