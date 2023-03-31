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CNBC узнал, что компания Брэнсона по запуску спутников прекратит работу

CNBC: космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit прекратит работу
Virgin Orbit была основана в 2017-м, ее специализация — запуск спутников. В январе прошел неудачный запуск ракеты компании, что привело к проблемам с финансированием. В итоге «в обозримом будущем» Virgin Orbit прекратит работу
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона (состояние, по данным Forbes, $3 млрд) по запуску малых спутников Virgin Orbit прекратит работу «в обозримом будущем», так как не обеспечена финансированием, сообщает CNBC со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении телеканала аудиозапись заявления генерального директора Дэна Харта.

«У нас нет выбора, кроме как осуществить немедленные, драматические и чрезвычайно болезненные изменения», — сказал он.

Компания намерена уволить 90% всех сотрудников, оставив только 100. По словам Харта, каждый, кто останется без работы, получит выплату, льготы и помощь в поиске новой должности, в том числе через каналы компании Virgin Galactic — она занимается организацией туристических космических полетов.

В январе Virgin Orbit проводила свой первый запуск ракеты LauncherOne с территории Великобритании. Аппарат достиг космоса, но не вышел на свою целевую орбиту. Это событие, отмечает Reuters, привело компанию на грань банкротства.

Virgin Orbit начала искать финансирование, но безуспешно, ее сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск. 28 марта акции компании упали почти на 30%. Всего за последний год стоимость Virgin Orbit обвалилась на 92%.

Компания появилась в 2017 году: ее вывели из состава Virgin Galactic. Reuters указывает, что Брэнсону принадлежит контрольный пакет акций — примерно 75%.

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В 2021 году Брэнсон совершил полет к границам космоса на ракетоплане Virgin Galactic и затем успешно вернулся на Землю. Он стал первым миллиардером, совершившим космический полет. Затем это сделал Джефф Безос (состояние, по данным Forbes, $125 млрд), основатель космической компании Blue Origin.

Брэнсон во время полета поднялся на высоту 80-90 км над Землей, Безос — на высоту 100 км, таким образом, он стал первым миллиардером, который побывал в открытом космосе.

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Virgin Galactic Ричард Брэнсон космос
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