Бывший вице-президент «ВКонтакте» перешел в Telegram на фоне его ICO

Бывший вице-президент «ВКонтакте» Илья Перекопский перешел на работу в другой проект Павла Дурова Telegram. Источники РБК связывают назначение Перекопского с ICO Telegram

Илья Перекопский (Фото: Илья Перекопский / «Вконтакте»)

Сам Илья Перекопский подтвердил РБК свое назначение в Telegram. По его словам, он будет отвечать за «развитие бизнеса». Перекопский отметил, что вступил в новую должность с начала этого года.

Два источника РБК на рынке криптовалют сказали, что Перекопский также отвечает за ICO Telegram. На вопрос, будут ли входить в его задачи развитие блокчейн-платформы TON и ICO Telegram, Перекопский ответить отказался.

Илья Перекопский начал работать во «ВКонтакте» с 2008 года, он отвечал за бизнес-операции соцсети. Перекопский знаком с Дуровым с университета, они учились на одном курсе филфаке СПбГУ.

Перекопский ушел из «Вконтакте» в январе 2014 года, тогда же компанию покинул его брат, финансовый директор соцсети Игорь Перекопский. В январе UCP Ильи Щербовича выкупила 48% «Вконтакте» у сооснователей соцсети Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили, вторым крупным акционером компании была Mail.Ru Group Алишера Усманова.

Павел Дуров был против сделки с UCP и жаловался на давление со стороны новых акционеров. Фонд настаивал на уходе Дурова, а когда он покинул компанию — судился с ним, требуя передать в собственность «Вконтакте» мессенджер Telegram. Дуров подавал к UCP ответные иски.

Илья и Игорь Перекопские тоже судились с соцсетью, требуя выплаты золотого парашюта в размере 32 млн руб. В октябре 2014 года они отозвали свои иски, к тому моменту UCP продала свою долю Mail.Ru Group.

После «Вконтакте» Илья Перекопский стал директором по развитию бизнеса Blackmoon Financial Group, в 2017 году участвовал в создании блокчейн-платформы Blackmoon Crypto.

Telegram за два раунда ICO привлек более $1,5 млрд. Компания планирует потратить эти деньги на развитие как мессенджера Telegram, так и его нового проекта — блокчейн-платформы TON.