Компания Троценко купила аэропорт Ставрополя

Холдинг «Новапорт» бизнесмена Романа Троценко приобрел компанию, которая управляет аэропортом в городе Ставрополь. Ранее ФАС разрешила ему приобрести бумаги управляющей компании аэропорта Минеральные Воды

Роман Троценко (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Как сообщает газета «Ведомости», «Новапорт» приобрел у Министерства имущества Ставропольского края акции АО «Международный аэропорт Ставрополя», которое управляет одноименным аэропортом. При этом не указывается, какой именно пакет купила компания Троценко.

В сообщении, которое цитирует издание, говорится о том, что к 2022 году «Новапорт» намерен увеличить пассажиропоток ставропольского аэропорта более чем на 70%.

На прошлой неделе ФАС разрешила структуре «Старт аэро», которая также принадлежит Троценко, приобрести 48,99% акций управляющей компании аэропорта Минеральные Воды и таким образом консолидировать 100% в ней.

В июле 2016 года «Новапорт» приобрел сразу два региональных аэропорта — в Калининграде и Минеральных Водах. Прежним их владельцем была компания «Аэроинвест», принадлежащая бывшему президенту Кабардино-Балкарии Арсену Канокову.

Роман Троценко является бывшим советником ​главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Троценко входит в число 200 богатейших бизнесменов по версии Forbes, его состояние журнал оценивает в $750 млн (115-е место).