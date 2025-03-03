На рынке этанола выявили схему по уходу от уплаты акцизов на ₽70 млрд

По данным системы маркировки, у оптовых компаний на складах «зависло» более 100 млн л нелегального медицинского спирта, за который они не заплатили акциз. Часть этанола могла использоваться для подделки дорогого алкоголя

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Система маркировки лекарств выявила у 219 оптовых продавцов лекарств 100 млн л «зависшего» медицинского спирта. Это объем нелегальный продукции, за которую государство недополучило более 70 млрд руб. акцизных сборов с этанола, сообщил РБК оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Всю информацию об этом, включая схему, по которой работали нарушители, ЦРПТ направил в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и комитет Государственной думы по экономической политике, который возглавляет Максим Топилин.

Какие нашли нарушения

Как пояснили в ЦРПТ, система маркировки фиксирует любые перемещения товаров между участниками оборота (производители, оптовики, аптечные склады, аптеки и медорганизации). Если юридическое лицо не использует препарат для продажи населению или для оказания медицинских услуг, то такой препарат остается числиться за организацией — то есть считается «зависшим». При накоплении значимых объемов система дополнительно фиксирует для сотрудников регулирующего органа риск незаконного оборота. «Зависшими» считаются товары, находящиеся на одном адресе более 90 дней. Особый строгий порядок мониторинга движения этанола в системе маркировки, предложенный Минздравом и включенный как ограничение операций в сентябре 2023 года, позволил выявить такие оптовые организации, пояснил оператор.

Росздравнадзор уже начал проверку крупнейших участников рынка. Только с декабря 2024-го по февраль 2025 года были проведены 22 выездные проверки фармацевтических организаций, которые занимаются обращением препаратов с этанолом в составе. Это следует из письма ведомства, которое было направлено в конце февраля Топилину (документ есть у РБК, его содержание подтвердил источник на рынке этанола).

РБК направил запрос в пресс-службу Росздравнадзора. Начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований ведомства Ирина Крупнова уточнила в разговоре с РБК, что проверки фармацевтических организаций, осуществляющих обращение лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием «этанол», проводятся по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой и еще не завершены. Топилин заявил РБК, что этот вопрос будет обсуждаться на совещании 4 марта.

Из письма Росздравнадзора следует, что проверки выявили нарушения. Три организации оптовой торговли самостоятельно подали заявление о прекращении фармацевтической деятельности: ООО «Фармдом», АО «Актива» и ООО «Медиктел». Еще девять компаний получили предписания об устранении нарушений, среди которых: фактическое отсутствие препаратов с этанолом, которые числятся на балансе организации; отсутствие информации о приемке, хранении, реализации, передаче, уничтожении лекарств с этанолом; отсутствие складских помещений и оборудования; отсутствие измерения и анализа распределения температуры и относительной влажности в помещениях для хранения; отсутствие регистрации операций, связанных с обращением лекарств с этанолом, подлежащих предметно-количественному учету. Речь идет о компаниях «Фармтехнология», «Валеофарм», «Фармэкспресс», «Система Трейд» и других. Деятельность еще восьми приостановили на 90 суток, так как провести проверки на этих предприятиях оказалось невозможно в связи с отсутствием их по месту осуществления деятельности или проведения там ремонтных работ. РБК направил запрос в «Фармтехнологию», связаться с остальными перечисленными компаниями не удалось.

По итогам проверок было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, таких как несвоевременное или недостоверное внесение данных в систему мониторинга, нарушение правил оптовой торговли лекарствами и осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями требований, предусмотренными лицензией.

Что не так с «зависшим» спиртом

По результатам оперативно-разыскных мероприятий, как правило, нелегальный этанол, оставшийся на складах, использовали для подделки дорогого алкоголя, пояснил РБК источник на фармрынке. До 2025 года акцизные сборы с фармацевтической субстанции «этанол» (по факту такой же пищевой спирт) не платились. При этом такой этанол — продукт высокого качества: требования для фармацевтических фабрик более строгие, чем в пищевой продукции, пояснил источник.

С 1 января 2025 года в силу вступили поправки о повышении акциза на этиловый спирт. Его размер в этом году составит 740 руб. за 1 л безводного спирта, в 2026 году — 770 руб., в 2027 году — 801 руб. Кроме того, подакцизным стал и этанол, используемый для производства лекарственных средств, — фармацевтическая субстанция этанола. По мнению властей, изменения должны способствовать борьбе с нелегальным оборотом спирта.

Но для фармотрасли ввели исключение: под акциз не попадают лекарства, в которых содержание этанола составляет меньше 20%. К тому же вычет акциза автоматически полагается производителям, которые используют менее 50 тыс. декалитров этанола в год. Предприятия, использующие фармсубстанцию этанола в большем объеме, смогут получить вычет, если предоставят дополнительные документы.

Производители лекарственных средств указывали, что распространение акциза на все препараты с содержанием этанола может привести к увеличению их стоимости, хотя часто этанол выступает только дополнительным веществом.

В 2023 году ФСБ и ФНС выявили две схемы вывода этилового спирта, как медицинского, так и пищевого, в нелегальный оборот без акциза. Согласно проведенному анализу, с 2020 года больше 40% легально произведенного медицинского спирта выводилось в теневой сектор. Для борьбы с этим в 2023 году и начали прорабатывать вопрос о распространении акциза на фармсубстанции этанола.