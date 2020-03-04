«Газпром» отменил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

В «Газпроме» со 2 марта отменены зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса, рассказали сотрудники компании. После частных поездок за границу сотрудник обязан явиться на осмотр к врачу

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С понедельника, 2 марта, в «Газпроме» и его ключевых дочерних компаниях отменены зарубежные командировки сотрудников, кроме тех, которые отдельно согласованы руководством. Также сотрудникам рекомендовано воздержаться от частных поездок за рубеж. Об этом РБК рассказали четыре сотрудника холдинга и два сотрудника его ключевой «дочки», связанной с экспортом газа. О введении «корпоративного карантина» ранее сообщил Telegram-канал «Газ-батюшка».

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Как рассказали собеседники РБК, сотрудникам «Газпрома» в начале недели было разослано письмо за подписью заместителя председателя правления компании, генерального директора ее службы корпоративной защиты Сергея Хомякова, в котором без указания причин сообщалось, что зарубежные командировки сотрудников отменяются. Также сотрудникам рекомендовано не ездить за границу вне рабочих целей, а при наличии таких поездок по возвращении на работу посетить врача. Еще два сотрудника компании сообщили РБК, что узнали об отмене командировок от своего непосредственного руководства на совещании в понедельник, 2 марта. На нем было озвучено, что поездки отменяются из-за сложной обстановки с эпидемией коронавируса. В распоряжении Хомякова слово «коронавирус» отсутствует, утверждают собеседники РБК.

«Зарубежные командировки отменяются со 2 марта, кроме самых важных, которые особым порядком согласовало руководство. В частном порядке за границу ездить не запрещено, но надо уведомить, куда ты едешь», — отметил один из собеседников РБК в газовой монополии. Он утверждает, что правила вводятся бессрочно, до особого распоряжения руководства. При этом полного запрета на проведение отпуска за границей в распоряжении нет. И если сотрудник все-таки едет за границу, то обязан уведомить руководство о направлении, а после поездки при возвращении на работу пройти медицинский осмотр, утверждает собеседник РБК.