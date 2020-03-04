Сбербанк утратил лидерство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира

Он потерял 1,5 балла в индексе силы бренда, уступив первое место банку из Индонезии. В списке самых дорогих банковских брендов Сбербанку удалось сохранить 20-ю позицию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк опустился на вторую строчку рейтинга сильнейших банковских брендов в мире по версии консалтинговой компании Brand Finance. На первое место поднялся индонезийский банк BCA.

Индекс силы бренда у Сбербанка снизился с 93,1 до 91,6 баллов. При этом у BCA он вырос с 91 до 91,6 баллов. Оба банка обладают высшим рейтингом бренда на уровне ААА+.

Тройку лидеров замкнул южноафриканский Capitec Bank. Он набрал 0,5 балла (теперь у него 89,2 балла) и поднялся сразу на шесть позиций в рейтинге. Вслед за ним расположился еще один банк из Южной Африки — FNB; его индекс силы вырос с 87,3 до 87,6 баллов. У обоих банков рейтинг бренда находится на уровне ААА.

В топ-5 также оказался малазийский Maybank, взлетевший в рейтинге сразу на 17 позиций. Его индекс остался на прежнем уровне (86 баллов), однако неудачные результаты конкурентов позволили ему добиться этого результата.