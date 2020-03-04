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Сбербанк утратил лидерство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира

Он потерял 1,5 балла в индексе силы бренда, уступив первое место банку из Индонезии. В списке самых дорогих банковских брендов Сбербанку удалось сохранить 20-ю позицию
Сбербанк SBER ₽236,63 +3,71% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк опустился на вторую строчку рейтинга сильнейших банковских брендов в мире по версии консалтинговой компании Brand Finance. На первое место поднялся индонезийский банк BCA.

Индекс силы бренда у Сбербанка снизился с 93,1 до 91,6 баллов. При этом у BCA он вырос с 91 до 91,6 баллов. Оба банка обладают высшим рейтингом бренда на уровне ААА+.

Тройку лидеров замкнул южноафриканский Capitec Bank. Он набрал 0,5 балла (теперь у него 89,2 балла) и поднялся сразу на шесть позиций в рейтинге. Вслед за ним расположился еще один банк из Южной Африки — FNB; его индекс силы вырос с 87,3 до 87,6 баллов. У обоих банков рейтинг бренда находится на уровне ААА.

В топ-5 также оказался малазийский Maybank, взлетевший в рейтинге сразу на 17 позиций. Его индекс остался на прежнем уровне (86 баллов), однако неудачные результаты конкурентов позволили ему добиться этого результата.

Сбербанк стал первым в мире банком по силе бренда
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С шестого по девятое место заняли сингапурский DBS Bank, индонезийский BNI, китайский ICBC и индонезийский Mandiri. Их индексы силы бренда существенно просели, в результате чего последние три вылетели из топ-5.

Десятку сильнейших банковских брендов замкнул австралийский Commonwealth Bank. Ему удалось подняться на 62 позиции благодаря росту индекса силы на 5,8 балла (сейчас составляет 84,9).

В списке самых дорогих банковских брендов Сбербанку удалось сохранить 20-е место. Его стоимость оценивается в $13,2 млрд, что на 7,1% выше, чем годом ранее. Лидирующую тройку в этом рейтинге возглавили банки из Китая — ICBC (стоимость $80,7 млрд), China Construction Bank ($62,6 млрд), Agricultural Bank Of China ($54,6 млрд).

В топ-500 самых дорогих банковских брендов мира, помимо Сбербанка, попали еще семь банков. Среди них:

  • ВТБ — 92-е место, ранее занимал 122-е (стоимость $2,8 млрд);
  • Газпромбанк — 206-е место, ранее находился на 210-м (стоимость после 100-го места не раскрывается);
  • Альфа-банк — 272-е место, ранее 286-е;
  • Тинькофф-банк — 326-е место (новый в рейтинге);
  • Промсвязьбанк — 464-е место, ранее 491-е;
  • «Открытие» — 479-е место (новый в рейтинге);
  • Московский кредитный банк — 498-е место (новый в рейтинге).
Автор: Михаил Юшков
Теги: Сбербанк
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