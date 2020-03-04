Сбербанк утратил лидерство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира
Сбербанк опустился на вторую строчку рейтинга сильнейших банковских брендов в мире по версии консалтинговой компании Brand Finance. На первое место поднялся индонезийский банк BCA.
Индекс силы бренда у Сбербанка снизился с 93,1 до 91,6 баллов. При этом у BCA он вырос с 91 до 91,6 баллов. Оба банка обладают высшим рейтингом бренда на уровне ААА+.
Тройку лидеров замкнул южноафриканский Capitec Bank. Он набрал 0,5 балла (теперь у него 89,2 балла) и поднялся сразу на шесть позиций в рейтинге. Вслед за ним расположился еще один банк из Южной Африки — FNB; его индекс силы вырос с 87,3 до 87,6 баллов. У обоих банков рейтинг бренда находится на уровне ААА.
В топ-5 также оказался малазийский Maybank, взлетевший в рейтинге сразу на 17 позиций. Его индекс остался на прежнем уровне (86 баллов), однако неудачные результаты конкурентов позволили ему добиться этого результата.