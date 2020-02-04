Google впервые раскрыла доход от рекламы на YouTube

По данным компании, в 2019 году ее выручка от размещения рекламы в YouTube превысила $15 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на треть

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Холдинг Alphabet (материнская компания Google) впервые раскрыл данные о своих доходах от размещения рекламы на видеосервисе YouTube, сообщает CNN. Ранее они не выделялись в отчетах компании в отдельную строку — публиковались лишь общие сведения о доходах от рекламы в Google и от «других» областей бизнеса Google, куда включался и YouTube.

«Чтобы дать более полное представление о нашем бизнесе и его перспективах, мы теперь раскрываем источники доходов более детально, выделяя [такие сегменты, как] поиск, YouTube и Cloud», — пояснила финансовый директор Alphabet Рут Порат.

Согласно опубликованному Alphabet отчету о результатах работы в 2019 году, выручка от размещения рекламы на YouTube составила $15,149 млрд, что на 35,8% превышает показатель 2018-го ($11,155 млрд) и почти вдвое — результат 2017 года ($8,15 млрд). При этом не связанные с размещением рекламы доходы YouTube были включены в прочие доходы Google, увеличившиеся примерно на 21%, с $14 млрд до $17 млрд.

Выручка облачного подразделения Google Cloud выросла за год с $5,838 млрд (в 2018-м) до $8,918 млрд (на 52,76%).