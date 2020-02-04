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Бизнес ,  
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Google впервые раскрыла доход от рекламы на YouTube

По данным компании, в 2019 году ее выручка от размещения рекламы в YouTube превысила $15 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на треть
Alphabet GOOGL $1 444,24 -1,69% Купить
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Фото: Mark Blinch / Reuters

Холдинг Alphabet (материнская компания Google) впервые раскрыл данные о своих доходах от размещения рекламы на видеосервисе YouTube, сообщает CNN. Ранее они не выделялись в отчетах компании в отдельную строку — публиковались лишь общие сведения о доходах от рекламы в Google и от «других» областей бизнеса Google, куда включался и YouTube.

«Чтобы дать более полное представление о нашем бизнесе и его перспективах, мы теперь раскрываем источники доходов более детально, выделяя [такие сегменты, как] поиск, YouTube и Cloud», — пояснила финансовый директор Alphabet Рут Порат.

Согласно опубликованному Alphabet отчету о результатах работы в 2019 году, выручка от размещения рекламы на YouTube составила $15,149 млрд, что на 35,8% превышает показатель 2018-го ($11,155 млрд) и почти вдвое — результат 2017 года ($8,15 млрд). При этом не связанные с размещением рекламы доходы YouTube были включены в прочие доходы Google, увеличившиеся примерно на 21%, с $14 млрд до $17 млрд.

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Выручка облачного подразделения Google Cloud выросла за год с $5,838 млрд (в 2018-м) до $8,918 млрд (на 52,76%).

Общая выручка Alphabet по итогам года увеличилась на 18,3% (с $136,819 млрд до $161,857 млрд), а чистая прибыль — на 11,7% (c $30,736 млрд до $34,343 млрд).

Отчетность Alphabet была опубликована уже после закрытия торгов 3 февраля на бирже NASDAQ, когда стоимость акций выросла на 3,61%. Однако раскрытые компанией данные разочаровали рынок (аналитики прогнозировали, что доход от размещения рекламы на YouTube по итогам 2019 года составит около $25 млрд), что привело к снижению котировок на афтермаркете, сообщает Reuters. В ходе послебиржевых торгов стоимость акций Alphabet снизилась более чем на 4%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Google, Alphabet, YouTube
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