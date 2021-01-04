Новак назвал сроки начала поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию

Белоруссия может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак. Переговоры возобновились в августе 2020 года, после того как Литва ввела санкции против белорусских чиновников

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Вице-премьер Александр Новак анонсировал начало поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты. «Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов <...> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», — заявил он в интервью телеканалу РБК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты в конце августа на фоне реакции балтийских стран на протесты в республике. «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал он после того, как Вильнюс пригрозил Минску санкциями. 31 августа Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию 30 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко. Запрет объяснили тем, что эти люди «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов».

Уже в середине декабря британская «дочка» Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. Как отмечает «Sputnik Литва», годовой грузооборот в порту Клайпеды составляет около 40 млн т, из них 8 млн т приходится на калийные удобрения, поставляемые из Белоруссии по железной дороге, и около 4–5 млн т— на нефтепродукты.

Новак ранее говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 млн т белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. «У нас на сегодняшний день есть свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. Если создать взаимовыгодные экономические условия, можно было бы с нашими белорусскими коллегами загружать в большей степени российские порты», — сказал он в интервью телеканалу РБК. Речь в первую очередь о северо-западных портах — Приморске, Санкт-Петербурге и Усть-Луге.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго Белоруссии.