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Новак назвал сроки начала поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию

Белоруссия может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак. Переговоры возобновились в августе 2020 года, после того как Литва ввела санкции против белорусских чиновников
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Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Вице-премьер Александр Новак анонсировал начало поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты. «Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов <...> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», — заявил он в интервью телеканалу РБК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты в конце августа на фоне реакции балтийских стран на протесты в республике. «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал он после того, как Вильнюс пригрозил Минску санкциями. 31 августа Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию 30 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко. Запрет объяснили тем, что эти люди «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов».

Уже в середине декабря британская «дочка» Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. Как отмечает «Sputnik Литва», годовой грузооборот в порту Клайпеды составляет около 40 млн т, из них 8 млн т приходится на калийные удобрения, поставляемые из Белоруссии по железной дороге, и около 4–5 млн т— на нефтепродукты.

Новак ранее говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 млн т белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. «У нас на сегодняшний день есть свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. Если создать взаимовыгодные экономические условия, можно было бы с нашими белорусскими коллегами загружать в большей степени российские порты», — сказал он в интервью телеканалу РБК. Речь в первую очередь о северо-западных портах — Приморске, Санкт-Петербурге и Усть-Луге.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

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Александр Новак (слева) и Юрий Борисов

РЖД до конца 2025 года предоставили скидку в размере 50% на вывоз белорусских нефтепродуктов через российские порты и возврат порожняка. «Емкость портов РФ позволяет забрать весь объем нефтепродуктов, который производит Республика Беларусь, поэтому если будут решения дополнительные приняты, то российские железные дороги будут готовы это обеспечить по хорошей цене и с хорошим качеством», — говорил в начале октября заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. По его словам, компания готова перевезти порядка 6 млн т белорусских нефтепродуктов.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 21 декабря в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал, что все компании, которые заняты в региональном портовом бизнесе, готовы устанавливать гибкие тарифы для белорусских грузов. Он также пригласил компании из Белоруссии стать акционерами портов, строящихся в Ленинградской области. «Есть строящиеся портовые мощности, где можно войти в том числе в состав акционеров, соакционеров, соинвесторов и уже в рамках партнерства определять все составляющие тарифа», — отметил он.

Россия уже давно обсуждает с Белоруссией вопрос экспорта белорусской продукции через российские порты. Еще в 2017 году президент Владимир Путин предлагал обязать белорусские НПЗ, которые получали российскую нефть без пошлины, использовать российские порты и железную дорогу для экспорта нефтепродуктов. Но тогда белорусская сторона посчитала такое предложение невыгодным по сравнению с перевалкой в странах Прибалтики.

Авторы
Людмила Подобедова, Илья Доронов
При участии
Евгения Лебедева
РЖД Александр Лукашенко нефтепродукты порт экспорт
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