Для каких целей россияне покупают недвижимость за рубежом. Инфографика

Инвестирование стало популярнее среди целей покупки зарубежной недвижимости, следует из данных консалтинговой компании NF Group (до прошлого года в России работала под брендом Knight Frank). Если в 2022 году эту причину для покупки жилья за рубежом называли 14% клиентов, то теперь — 20%. Лидерами среди стран, которые россияне чаще всего рассматривали в январе—октябре для покупки недвижимости, стали Венгрия и Кипр.