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Бизнес ,  
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Для каких целей россияне покупают недвижимость за рубежом. Инфографика

Россияне стали чаще инвестировать в жилье за рубежом

Инвестирование стало популярнее среди целей покупки зарубежной недвижимости, следует из данных консалтинговой компании NF Group (до прошлого года в России работала под брендом Knight Frank). Если в 2022 году эту причину для покупки жилья за рубежом называли 14% клиентов, то теперь — 20%. Лидерами среди стран, которые россияне чаще всего рассматривали в январе—октябре для покупки недвижимости, стали Венгрия и Кипр.

У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе
Бизнес
Фото:Stefan Auth / Global Look Press

Авторы
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Татьяна Морозова, Екатерина Цветкова
инфографика недвижимость за рубежом россияне ВНЖ Инвестиции
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