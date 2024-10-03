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Uber будет использовать беспилотные разработки бывшего «Яндекса» в США

Uber и Avride (бывшее подразделение по беспилотникам «Яндекса») заключили стратегическое партнерство в США. Роботы-роверы Avride и беспилотные такси будут использоваться в сервисах Uber
Фото: avride.ai
Фото: avride.ai

Компании Uber Technologies и Avride объявили о заключении «многолетнего» стратегического партнерства для внедрения роботов-доставщиков и автономных транспортных средств Avride в сервисы Uber и Uber Eats. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба Uber.

«Партнерство начнется с запуска роботов для доставки в сервисе Uber Eats в Остине [штат Техас] в ближайшие недели. Позднее в этом году их также внедрят в Далласе [Техас], Джерси-Сити [штат Нью-Джерси]», — говорится в заявлении.

Беспилотное такси в Uber планируется запустить в Далласе в следующем году, уточнили в сервисе.

Гендиректор Avride Дмитрий Полищук, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что парк роверов будет расширен до «сотен» в 2025 году.

Avride — это американский стартап, созданный командой бывшего подразделения российского «Яндекса» (Yandex Self-Driving Group) по разработке беспилотных технологий (роботы и автомобили).

15 июля завершился раздел российских и иностранных активов «Яндекса»: российский бизнес был продан консорциуму инвесторов за $5,4 млрд. Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вернулся к управлению нидерландской компанией (Yandex N.V.), которая была переименована в Nebius Group. В периметре Nebius остались проекты по беспилотникам (Avride), облачным технологиям, образовательный «Яндекс.Практикум» (под международным брендом TripleTen) и проект разметки данных «Толока».

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Анастасия Львова Анастасия Львова
беспилотники роботы Uber Такси
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