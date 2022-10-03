В Румынии прошли обыски в контролируемой «Газпром нефтью» NIS Petrol по делу о шпионаже

В Румынии сообщили об обысках в «дочке» «Газпром нефти» из-за шпионажа

Обыски по нескольким адресам NIS Petrol в Тимишоаре и Бухаресте связаны с передачей иностранному государству документов, относящихся к служебной тайне

Фото: Cristian Cristel / Xinhua / Global Look Press

Прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT) провели обыски по нескольким адресам в Тимишоаре и Бухаресте, связанным с компанией NIS Petrol (контролируется российской «Газпром нефтью»), сообщает AGERPRES.

По данным агентства, обыски связаны с подозрениями в шпионаже.

Как уточнили в DIICOT, 3 октября были проведены девять обысков в Бухаресте и Тимишоаре, в том числе в главном офисе NIS Petrol. Расследование ведется по делу о раскрытии непубличной информации и несанкционированной передаче компьютерных данных, пояснили в ведомстве.

По информации источников в DIICOT издания Vocea Timisului, обыски прошли по пяти адресам в Тимишоаре и еще по трем в Бухаресте, в том числе в домах некоторых сотрудников.

Собеседники издания сообщили, что подозрения в шпионаже связаны с передачей иностранному государству через третьих лиц документов, относящихся к служебной тайне. В них, в частности, идет речь о месторождениях нефти в Румынии.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром нефти».

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На сайте группы NIS сообщается, что «Газпром нефти» принадлежит 50% ее уставного капитала. Еще 29,87% акций владеет Сербия и 6,15% — «Газпром». NIS занимается разведкой и добычей нефти и газа в Румынии и в Боснии и Герцеговине, а также управляет АЗС в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии. Всего под ее управлением находится более 400 автозаправочных станций в Балканском регионе под двумя брендами — NIS Petrol и премиальный Gazprom.