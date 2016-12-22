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«Ростех» начал проработку приватизации​ 49% акций Уралвагонзавода
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«Ростех» начал проработку приватизации​ 49% акций Уралвагонзавода
Бизнес, 15:14
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«Ростех» начал проработку приватизации​ 49% акций Уралвагонзавода
Глава Минпромторга считает целесообразным продать 49% акций оборонного завода частному инвестору, однако искать покупателя, по мнению Дениса Мантурова, нужно не раньше середины 2019 года
Вагоносборочный цех АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод имени Ф.Э.Дзержинского» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Госкорпорация «Ростех» начала предварительную проработку продажи пакета акций Уралвагонзавода (УВЗ), одного из крупнейших российских производителей вагонов и танков. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает ТАСС.

Министр отметил, что начинать активную работу по поиску инвестора можно в лучшем случае в середине 2019 года.

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«Интенсивная работа не ведется, но предварительные обсуждения внутри госкорпорации — такая работа проводится», — подтвердил Мантуров, добавив, что вопрос не выносился на обсуждение правления и наблюдательного совета.

Министр уточнил, что считает целесообразным продать частному инвестору 49-процентный пакет акций завода.

«[Пакет размером] 25% плюс одну акцию никто не купит, мы уже эту практику прошли, никому это не интересно. Либо 49%, либо 51%», — пояснил глава Минпромторга. «Думаю, на первом этапе будет идти речь о 49%», — добавил он.

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Мантуров считает, что для начала нужно найти комплексное решение о количестве инвесторов, так как деятельность предприятия включает производство вагонов, танков и дорожно-строительной техники. «Комфортнее, конечно, всегда вести диалог с одним, но пока у нас такого предложения не поступало», — добавил он.

О том, что «Ростех» ищет инвестора для Уралвагонзавода, источники РБК сообщили еще в прошлом году. Тогда они называли возможным претендентом на пакет акций концерн «Калашников», а источник, близкий к руководству УВЗ, отмечал, что после приватизации, «может быть, будут более эффективно расходоваться деньги».

Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов тогда опроверг эти данные, заявив, что на данном этапе развития завода «Ростех» не ищет инвестора. Позже он и вовсе назвал вхождение в капитал УВЗ неинтересным для инвесторов. Тогда глава «Ростеха» пояснил, что сначала нужно «со всем разобраться, привести его (завод. — РБК) в порядок».

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: приватизация , Уралвагонзавод
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