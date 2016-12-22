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«Роснефть» предложила подрядчикам перенести выплаты на следующий год
Бизнес, 19:10
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«Роснефть» предложила подрядчикам перенести выплаты на следующий год
«Дочки» «Роснефти» предложили перенести оплату услуг подрядчиков с конца этого на следующий год. Финансовых проблем у компании нет, но отсрочка таких выплат поможет улучшить отчетность, говорят эксперты
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отсрочка до следующего года​​​​​

Добывающие «дочки» «Роснефти» предложили подрядчикам перенести срок выплат по сервисным контрактам с конца 2018 на 2019 год. Об этом РБК рассказали собеседник в крупной иностранной нефтесервисной компании и источник в российской подрядной организации. Один из собеседников сказал РБК, что знает о таких предложениях в адрес еще четырех подрядчиков.

Это также следует из протокола совещания в крупнейшей «дочке» компании — «РН-Юганскнефтегаз» от 20 сентября (копия есть у РБК). «Сервисным подрядным организациям предлагается предоставить свое согласие на осуществление переноса платежей, предусмотренных в ноябре-декабре 2018 года, на 2019 год», — говорится в документе. Официальное письмо с согласием или несогласием с этим предложением компании должны были представить до понедельника, 24 сентября, следует из протокола.

Руководитель «Тюменьгеоспектра» Кирилл Соколов, который участвовал в совещании в «Юганскнефтегазе», отказался комментировать это предложение. «По внутренней работе ничего не можем прокомментировать или подтвердить», — сказал он. Президент Евроазиатского геофизического общества (объединяет геофизические компании) Михаил Пасечник сообщил РБК, что несколько знакомых ему компаний — подрядчиков «Роснефти» получили уведомления об отсрочке платежа за выполненные работы с текущего на следующий год. «По части договоров есть согласие перенести сроки оплаты, по части идут переговоры», — добавил он. По его словам, в прошлом году таких переносов не было.

В 2017 году инвестпрограмма «Роснефти» составила 922 млрд руб., 87% пришлось на сегменты «разведка и добыча» и «внутренний сервис». 60% буровых работ «Роснефть» выполняет собственными силами.

Представители компании не раз указывали, что удельные капитальные вложения в сегменте «разведка и добыча» у нее одни из самых низких в мире: по итогам 2017 года $7,1 на баррель нефтяного эквивалента по сравнению с $8,2 и $9,5 на баррель у «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа соответственно, говорится в материалах компании. У европейских, американских и китайских компаний этот показатель составляет $12–17,5 на баррель нефти. В 2018 году инвестпрограмма «Роснефти» может сократиться на 13%, до 800 млрд руб., ради увеличения выплат акционерам.

Сколько всего «дочек» «Роснефти» пытаются перенести выплаты контрагентам и на какую сумму, собеседники РБК не знают.

«Компания проводит системную работу по повышению эффективности в отношениях с контрагентами», — сказал РБК представитель «Роснефти». По его словам, это делается «в рамках переговорных процессов в строгом соответствии с действующим законодательством». А на сайте компании появилось сообщение, в котором говорится, что по итогам работы, проведенной в мае—сентябре 2018 года, «Роснефть» «подтверждает цели» по снижению оборотного капитала до конца года, представленные в мае 2018 года. В частности, за прошедшее время компания оптимизировала трейдерскую деятельность по основным каналам сбыта нефти и нефтепродуктов, провела переговоры с крупнейшими поставщиками и подрядчиками «об улучшении условий оплаты и повышении эффективности сотрудничества с учетом актуального состояния рынка подрядных услуг», указывает компания. «Роснефть» планирует снизить оборотный капитал по итогам 2018 года более чем на 200 млрд руб.

Крупнейший заказчик​

«Для маленьких сервисных компаний, живущих от транша до транша, такой перенос платежа критичен», — считает Михаил Пасечник. «Мы сможем пойти навстречу заказчику при условии, что обещанный платеж будет перечислен в полном объеме», — добавил он. По его словам, «Роснефть» обещала собрать своих подрядчиков в октябре на конференцию по новым методикам работы. «Мы надеемся, что там руководители компании объяснят причины такого решения (об отсрочке платежей. — РБК)», — сказал он.

Другие подрядчики, опрошенные РБК, отказываются от переноса платежей. «Мы написали вежливый отказ от такого предложения. В наших контрактах прописано судебное оспаривание подобных вопросов, но обычно это предмет переговоров», — сказал источник в иностранной нефтесервисной компании. «Мы восприняли это как принятое внутри компании решение, что нам заплатят позже, а не как опрос общественного мнения, когда можно возразить», — говорит другой источник РБК, чья сервисная компания также официально направила свое несогласие со сроками переноса платежей по контрактам.

У «Роснефти» в договорах значится оплата в течение 60–90 дней после окончания работ — дольше, чем у других компаний на рынке: «Газпром нефть», например, платит в течение 30 дней, «Сургутнефтегаз» — еще быстрее, напоминает президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. Но подрядчики не могут отказаться от работы с «Роснефтью», которая является крупнейшим заказчиком на рынке, говорит Хайков. Более того, в некоторых регионах «Роснефть» — единственный заказчик, замечает он.

Переговоры с подрядчиками с целью отсрочить платежи — обычная практика, но, как правило, за такой перенос контрагенты требуют премию, говорит аналитик S&P Александр Грязнов. По его словам, «Роснефть» однажды уже массово переносила выплаты подрядчикам на два-три месяца. Это случилось в конце 2014 года, когда ЕС и США ввели санкции в отношении российских нефтяных компаний, резко упали цены на нефть, а «Роснефти» нужно было выплачивать кредиты. Сейчас финансовая ситуация у «Роснефти» стабильная, указывает аналитик. Некоторые компании в конце года пытаются перенести выплаты контрагентам, чтобы улучшить показатель оборотного капитала в отчетности, добавляет он.

По итогам первого полугодия 2018 года EBITDA «Роснефти» выросла на 49%, до 950 млрд руб., свободный денежный поток — в два раза, до 363 млрд руб.

«Финансовых проблем у «Роснефти» нет, но компания еще в начале 2018 года заявила о том, что будет увеличивать свободный денежный поток, в том числе за счет оптимизации рабочего капитала — это значит откладывать выплаты своим поставщикам услуг и пытаться получить деньги за собственные контракты быстрее», — добавляет аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Авторы: Людмила Подобедова, Алина Фадеева.
Теги: «Роснефть» , нефтесервисные компании
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