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Партнер «Ростеха» не получил месторождение золота из-за спора о цене
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Партнер «Ростеха» не получил месторождение золота из-за спора о цене
Бизнес, 12:57
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Партнер «Ростеха» не получил месторождение золота из-за спора о цене
«Мангазея» и «Ростех» не смогли получить лицензию на месторождение золота в Забайкалье, о покупке которой договаривались еще год назад. Ее владелец утверждает, что покупатель не заплатил за актив
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Лицензия зависла

«Могочинская горнорудная компания» — cовместное предприятие группы «Мангазея» (принадлежит бизнесмену Сергею Янчукову) и госкорпорации «Ростех» — не получила лицензию на Итакинское золоторудное месторождение в Забайкалье, о покупке которой договорилось год назад. Об этом РБК сообщил источник, близкий к «Мангазее».

«Мангазея» создала СП с «Ростехом» (госкорпорация получила в нем 25%) весной 2017 года, чтобы купить лицензию на это месторождение у владельца «Ксеньевского прииска» Виктора Литуева, писала газета «Коммерсантъ». Прошло больше года, сделка еще не закрыта. Источник, близкий к «Мангазее», говорит, что продавец отказывается передавать лицензию. А гендиректор «Ксеньевского прииска» Егор Литуев (сын Виктора) сказал РБК, что покупатель не хочет за нее платить.

«Мангазея» планирует урегулировать этот спор в досудебном порядке и рассчитывает на исполнение господином Литуевым принятых на себя обязательств. Ему уже была направлена соответствующая претензия», — сообщил источник, близкий к «Мангазее». Официальный представитель «Мангазеи» отказался раскрыть структуру и сумму сделки, сославшись на конфиденциальность.

Егор Литуев рассказал РБК, что сделка не была завершена, потому что Янчуков не выполнил свои обязательства по оплате: «В апреле 2018 года Сергей Янчуков заявил Виктору Литуеву, что не будет платить за актив». Он уверяет, что сторонами этой сделки являются именно Виктор Литуев и Сергей Янчуков, а «Ростех» в переговорах не задействован. «С представителями госкорпорации мы никогда не встречались», — добавил Егор Литуев.

Представитель «Ростеха» сообщил РБК, что переговоры по поводу покупки лицензии на Итакинское месторождение ведет «Мангазея», как операционный и контролирующий партнер в СП. От других комментариев он отказался.

«Коммерсантъ» писал, что роль «Ростеха» в СП с «Мангазеей» лоббистская по аналогии с совместным предприятием с «Полюсом», которое выиграло лицензию на Сухой Лог (вскоре после победы на аукционе «Ростех» решил продать свою долю в этом СП), и что госкорпорация планирует после получения лицензии на Итакинское месторождение выйти из этого предприятия. Представитель «Ростеха» это не комментирует.

Взаимные претензии

По словам Литуева-младшего, «Мангазее» авансом было передано управление «Итакинской золотодобывающей компанией», которой сейчас принадлежит лицензия на одноименное месторождение, а ее акции компания должна была получить после оплаты. Согласно данным СПАРК, с 22 ноября 2017 года 99,98% «Итакинской золотодобывающей компании» (ИЗК) принадлежит «Верхнеамурским промыслам» (по 50% его долей принадлежит Виктору Литуеву и «Альянсу» Сергея Янчукова), еще по 0,01% компании — у Литуева и «Альянса». Таким образом, эффективная доля Янчукова в ИЗК уже составляет 50%.

«Янчуков должен был перевести деньги за актив еще год назад, но так этого и не сделал. Виктор Литуев направил претензию Сергею Янчукову 15 июня этого года, в ней он просит оплатить сделку и неустойку за год отсрочки», — утверждает Егор Литуев.

В ответной претензии Янчуков назвал в качестве покупателя «Могочинскую горнорудную компанию» (МГРК), хотя никаких правоотношений с этой структурой в рамках продажи актива не было, добавил Литуев. МГРК фигурировала в документах сделки, и именно это предприятие должно было получить лицензию на Итакинское месторождение, парирует второй источник, близкий к «Мангазее». Задержку с передачей прав на это месторождение он связывает с тем, что Литуев-старший в последний момент заблокировал сделку и потребовал пересмотра ее условий, в том числе увеличения стоимости своей доли. Но Егор Литуев это отрицает: ​«Ни о каком увеличении суммы сделки не было и речи, мы лишь просили выплатить неустойку», — подчеркивает он.

Прииски на продажу

Лицензией на Итакинское золоторудное месторождение с запасами свыше 62 т золота с 1998 года владела компания «Ксеньевский прииск». По закону о недрах оно относится к участкам федерального значения (свыше 50 т золота) и пока не разрабатывалось. В 2008 году Роснедра решили досрочно отозвать эту лицензию, потому что компания не провела в срок переоценку запасов и не поставила их на баланс, но «Ксеньевскому прииску» удалось отстоять свои права на нее, писал «Коммерсантъ». Позднее лицензия была продлена до 31 декабря 2023 года, а в 2016 году «Ксеньевский прииск» переоформила ее на «Итакинскую золотодобывающую компанию»

Виктор Литуев ранее вел переговоры о продаже лицензии на Итакинское месторождения с «Интергео» Михаила Прохорова, а также с Газпромбанком. Об этом РБК рассказал консультант, который готовил актив к продаже. Литуев-младший заявил РБК, что переговоров с «Интергео» не было, но эта компания пыталась «создать препятствия для работы», в связи с чем владельцы «Ксеньевского прииска» написали заявление в правоохранительные органы об угрозах со стороны тогдашнего гендиректора «Интергео» Максима Финского. Переговоры с Газпромбанком о совместной работе были, но ничем не закончились, добавил Литуев.

По словам отраслевого консультанта, в составе руд месторождения присутствует мышьяк, поэтому для его отработки необходима специальная технология. Кроме того, на территории месторождения есть золотые россыпи, которые разрабатываются по действующим лицензиям и их тоже придется выкупать. Собеседник РБК оценил актив в более $100 млн.

С конца 2014 года структуры, связанные с Янчуковым, стали кредитовать «Ксеньевский прииск» (на тот момент еще владел лицензией на Итакинское месторождение), а с мая 2015 года сам Янчуков и члены его команды вошли в совет директоров золотодобытчика в качестве независимых директоров, писал «Интерфакс».​​

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Ростех» , Золото
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