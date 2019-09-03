Правительство поручило разработать льготные кредиты для шельфа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 67,02 +0,23 EUR Бирж. 73,49 +0,24 Brent 57,75 -1,37% USD Нал. 67,39 66,48 EUR Нал. 73,89 72,97 USD ЦБ 66,91 +0,28 EUR ЦБ 73,20 +0,03 EUR/USD 1,0967 0 BTC/USD Бирж. 10 694,00 +306,00 IMOEX 2 779,93 +0,25% RTSI 1 306,45 -0,21% DJIA 26 058,56 -1,31% Nasdaq 7 886,71 -0,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ГАЗ ₽495 (+20,73%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,28%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+36,16%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,52%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+20,73%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,28%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+36,16%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,52%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 66,91 (+0,28) Quote, 12:18
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 73,2 (+0,03) Quote, 12:18
Объявлен шорт-лист Букеровской премии Общество, 19:23 В Twiitter робота Федора появилось снятое от его лица видео с дрелью Технологии и медиа, 19:19 Суд отпустил студента ВШЭ Жукова под домашний арест Общество, 19:11 Полиция Берлина показала фото предполагаемого убийцы гражданина Грузии Общество, 19:10 Угадай картину по ее описанию. Тест РБК Стиль и ГМИИ им. А.С.Пушкина, 19:10 В Балтийском море начались военные учения НАТО Northern Coasts Политика, 19:00 Huawei обвинила власти США в кибератаках и запугивании сотрудников Технологии и медиа, 18:58 На матч сборных России и Шотландии назначена греческая бригада арбитров Спорт, 18:57 Samsung в 2020 году представит новую модель смартфона со складным экраном Технологии и медиа, 18:53 Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Общество, 18:52 Павел Кузьмин — о новых технологиях в образовании и soft skills Партнерский материал, 18:45 Метрополитен Москвы назвал причиной сбоя на рыжей ветке сушилку для белья Общество, 18:43 Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте Политика, 18:38 В Самаре на 6 часов задержали рейс из-за трещины в стекле кабины пилота Общество, 18:37
Бизнес ,  
0 
Правительство поручило разработать льготные кредиты для шельфа
Правительство поручило Минфину, ЦБ и ВЭБу представить предложения по повышению доступности финансирования для работы на шельфе. Оно считает «целесообразным» выдавать компаниям кредиты по 2–3% годовых в валюте
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вице-премьеры Дмитрий Козак (курирует ТЭК) и Юрий Трутнев (Арктика и Дальний Восток) поручили Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития совместно с Банком России и ВЭБ.РФ представить согласованные предложения о повышении доступности проектного финансирования для разработки нефтегазовых месторождений, расположенных на континентальном шельфе Арктики. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома протоколе по итогам совещания, посвященного развитию шельфа, которое состоялось 26 августа.

Эти предложения они должны подготовить «с учетом целесообразности финансирования по ставке 2–3% годовых в валюте, имея в виду, что риски, связанные с изменением цены на нефть и макроэкономической ситуации на рынке, несут хозяйствующие субъекты — заемщики», указано в документе.

Минэнерго также предлагало предусмотреть для арктических участков льготный фискальный режим, чтобы повысить доходность проектов и привлечь инвесторов, говорил журналистам министр энергетики Александр Новак. По его словам, сегодняшние условия экономически непривлекательны в связи с тем, что доходность очень низкая.

Сейчас право работать на шельфе есть только у двух госкомпаний — «Газпрома» (и его «дочки» «Газпром нефти») и «Роснефти». По итогам этого совещания Козак и Трутнев поручили Минвостокразвития и Минприроды, а также другим ведомствам, включая Минобороны и ФСБ, подготовить законопроект, предусматривающий «расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны Российской Федерации», — указано протоколе. В этом законопроекте должен быть проработан вопрос наделения специальной госкомпании функциями по координации работы таких недропользователей.

К тому же этот законопроект должен предусматривать возможность продления сроков выполнения лицензионных обязательств на шельфе и изменения других лицензионных условий исключительно по решению правительства. При этом правительство признало «нецелесообразным» изменение установленных действующим законодательством оснований для досрочного изъятия у компаний действующих лицензий на пользование шельфом.

Это совещание состоялось после того, как Трутнев в конце июля предложил президенту Владимиру Путину допустить на шельф частные компании и внедрить в России «норвежскую модель» развития шельфа, сохранив за госкомпаниями только 30% в консорциумах. Вице-премьер высказал недовольство работой «Роснефти» и «Газпрома» на шельфе: они получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, но сорвали освоение участков и не торопятся работать в условиях отсутствия конкуренции и огромных запасов на суше. Упущенную выгоду в приросте ВВП к 2035 году он оценил в 18 трлн руб. При этом в Норвегии, где нет ограничений на доступ частных и иностранных компаний на шельф, работают многие международные игроки.

Российское правительство не планирует изымать уже выданные лицензии, речь идет только об участках нераспределенного фонда арктического шельфа, говорил РБК после совещания источник, близкий к его участникам. Ресурсы этого фонда оцениваются в 11,5 трлн куб. м природного газа и 2,7 млрд т нефти, отмечал представитель Минприроды, это около 10% ресурсов шельфа.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: шельф, «Роснефть», «Газпром»
Материалы по теме
Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями
Бизнес
Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter