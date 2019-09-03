Правительство поручило разработать льготные кредиты для шельфа

Правительство поручило Минфину, ЦБ и ВЭБу представить предложения по повышению доступности финансирования для работы на шельфе. Оно считает «целесообразным» выдавать компаниям кредиты по 2–3% годовых в валюте

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Вице-премьеры Дмитрий Козак (курирует ТЭК) и Юрий Трутнев (Арктика и Дальний Восток) поручили Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития совместно с Банком России и ВЭБ.РФ представить согласованные предложения о повышении доступности проектного финансирования для разработки нефтегазовых месторождений, расположенных на континентальном шельфе Арктики. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома протоколе по итогам совещания, посвященного развитию шельфа, которое состоялось 26 августа.

Эти предложения они должны подготовить «с учетом целесообразности финансирования по ставке 2–3% годовых в валюте, имея в виду, что риски, связанные с изменением цены на нефть и макроэкономической ситуации на рынке, несут хозяйствующие субъекты — заемщики», указано в документе.

Минэнерго также предлагало предусмотреть для арктических участков льготный фискальный режим, чтобы повысить доходность проектов и привлечь инвесторов, говорил журналистам министр энергетики Александр Новак. По его словам, сегодняшние условия экономически непривлекательны в связи с тем, что доходность очень низкая.



Сейчас право работать на шельфе есть только у двух госкомпаний — «Газпрома» (и его «дочки» «Газпром нефти») и «Роснефти». По итогам этого совещания Козак и Трутнев поручили Минвостокразвития и Минприроды, а также другим ведомствам, включая Минобороны и ФСБ, подготовить законопроект, предусматривающий «расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны Российской Федерации», — указано протоколе. В этом законопроекте должен быть проработан вопрос наделения специальной госкомпании функциями по координации работы таких недропользователей.

К тому же этот законопроект должен предусматривать возможность продления сроков выполнения лицензионных обязательств на шельфе и изменения других лицензионных условий исключительно по решению правительства. При этом правительство признало «нецелесообразным» изменение установленных действующим законодательством оснований для досрочного изъятия у компаний действующих лицензий на пользование шельфом.

Это совещание состоялось после того, как Трутнев в конце июля предложил президенту Владимиру Путину допустить на шельф частные компании и внедрить в России «норвежскую модель» развития шельфа, сохранив за госкомпаниями только 30% в консорциумах. Вице-премьер высказал недовольство работой «Роснефти» и «Газпрома» на шельфе: они получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, но сорвали освоение участков и не торопятся работать в условиях отсутствия конкуренции и огромных запасов на суше. Упущенную выгоду в приросте ВВП к 2035 году он оценил в 18 трлн руб. При этом в Норвегии, где нет ограничений на доступ частных и иностранных компаний на шельф, работают многие международные игроки.