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New York Times узнала о планах издателя Forbes продать бизнес

Forbes начал думать о продаже бизнеса и привлек для этого Citigroup, после того как планы выйти на биржу провалились, пишет газета
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Издатель Forbes обдумывает продажу своего бизнеса, после того как планы выйти на биржу провалились, пишет газета The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Для этого Forbes привлек международный финансовый конгломерат Citigroup.

По словам собеседников издания, предложение с финансовыми показателями Forbes было распространено в последние недели среди медиакомпаний, в том числе Yahoo. В 2021 году выручка Forbes составила более $200 млн, а прибыль — свыше $40 млн, рассказали источники. Forbes рассчитывают продать не менее чем за $630 млн, уточнили они.

РБК направил запрос в Forbes.

В 2014 году семья Форбс, потомки основателя журнала, продала контрольный пакет акций Integrated Whale Media Investments.

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Фото:Ng Han Guan / AP

Forbes Media LLC объявила о планах стать публичной компанией в августе этого года. Предполагалось, что издатель журнала объединится с уже вышедшей на Нью-Йоркскую фондовую биржу и специально созданной для подобных поглощений компанией (SPAC) без активов Magnus Opus Acquisition Ltd. После этого акции преобразованной компании должны были торговаться под тикером FRBS.

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Стоимость объединенной компании оценивалась приблизительно в $630 млн, в результате сделки Forbes Media рассчитывала привлечь около $600 млн. Доля текущих владельцев издания в публичной компании должна была составить 22%. Не исключалось, что Forbes выйдет на биржу до конца этого года.

Однако в конце мая New York Times писала, что Forbes решил отказаться от выхода на биржу через SPAC.

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Елена Чернышова
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