«Россия» предложила премии экипажам после сообщений о забастовке

После появления о сообщений о забастовке бортпроводников «России» авиакомпания начала предлагать сотрудникам по 25 тыс. руб. за «лояльность». В «России» признают, что вынуждены выводить сотрудников из резерва

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») предложила членам бортэкипажей премии «за лояльность» в размере 25 тыс. руб. Уведомление об этом было разослано сотрудникам (есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в Санкт-Петербургском профсоюзе бортпроводников).

В уведомлении говорится, что в августе авиакомпания ожидает увеличения объема перевозок при одновременном дефиците членов экипажей. «Просим вас проявить лояльность в отношении нашей авиакомпании и быть доступными для планирования в период с 5 августа по 10 сентября 2021 года в течение 31 календарного дня... Проявленная вами лояльность будет отмечена премией в размере 25 тыс. руб.» — такое сообщение разослали сотрудникам.

По данным Санкт-Петербургского профсоюза бортпроводников, который возглавляет Валентина Воронина, в Петербурге (аэропорт Пулково — базовый для «России») у авиакомпании около 850 бортпроводников, в Москве — около 1 тыс. По словам Ворониной, «доступность планирования» подразумевается готовность проводников выйти в рейс круглосуточно, по первому вызову.

Накануне несколько Telegram-каналов сообщили о задержках рейсов «России» из-за забастовок членов бортэкипажей, связывая их с большой нагрузкой на работников. Так, канал «Кухня Аэрофлота» утверждал, что на коротких рейсах из-за недокомплекта «Россия» вынуждена ставить двух бортпроводников вместо трех-четырех, а на дальнемагистральные направления — восемь человек, когда минимальный состав должен быть из десяти. Бастующие бортпроводники жаловались на низкие зарплаты и постоянные переработки.

«Задержки связаны c отсутствием нужного количества бортпроводников, маленькими зарплатами, условиями работы. Пилоты отказываются от рейса, если есть недокомплект бортпроводников. На паре маршрутов в связи с дефицитом экипажей в авиакомпании «Россия» рейсы выполнит «Аэрофлот». В нашем понимании ситуация нормализована, это разовое решение», — сообщил РБК источник, близкий к группе «Аэрофлот».