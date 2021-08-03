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Бизнес ,  
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«Россия» предложила премии экипажам после сообщений о забастовке

После появления о сообщений о забастовке бортпроводников «России» авиакомпания начала предлагать сотрудникам по 25 тыс. руб. за «лояльность». В «России» признают, что вынуждены выводить сотрудников из резерва
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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») предложила членам бортэкипажей премии «за лояльность» в размере 25 тыс. руб. Уведомление об этом было разослано сотрудникам (есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в Санкт-Петербургском профсоюзе бортпроводников).

В уведомлении говорится, что в августе авиакомпания ожидает увеличения объема перевозок при одновременном дефиците членов экипажей. «Просим вас проявить лояльность в отношении нашей авиакомпании и быть доступными для планирования в период с 5 августа по 10 сентября 2021 года в течение 31 календарного дня... Проявленная вами лояльность будет отмечена премией в размере 25 тыс. руб.» — такое сообщение разослали сотрудникам.

По данным Санкт-Петербургского профсоюза бортпроводников, который возглавляет Валентина Воронина, в Петербурге (аэропорт Пулково — базовый для «России») у авиакомпании около 850 бортпроводников, в Москве — около 1 тыс. По словам Ворониной, «доступность планирования» подразумевается готовность проводников выйти в рейс круглосуточно, по первому вызову.

Накануне несколько Telegram-каналов сообщили о задержках рейсов «России» из-за забастовок членов бортэкипажей, связывая их с большой нагрузкой на работников. Так, канал «Кухня Аэрофлота» утверждал, что на коротких рейсах из-за недокомплекта «Россия» вынуждена ставить двух бортпроводников вместо трех-четырех, а на дальнемагистральные направления — восемь человек, когда минимальный состав должен быть из десяти. Бастующие бортпроводники жаловались на низкие зарплаты и постоянные переработки.

«Задержки связаны c отсутствием нужного количества бортпроводников, маленькими зарплатами, условиями работы. Пилоты отказываются от рейса, если есть недокомплект бортпроводников. На паре маршрутов в связи с дефицитом экипажей в авиакомпании «Россия» рейсы выполнит «Аэрофлот». В нашем понимании ситуация нормализована, это разовое решение», — сообщил РБК источник, близкий к группе «Аэрофлот».

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В авиакомпании подтвердили РБК задержку одного рейса — SU6257 из Москвы в Челябинск. Однако произошедшее в авиакомпании объяснили тем, что у части экипажа перед вылетом диагностировали коронавирус.

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Председатель первичной профсоюзной организации летного состава авиакомпании «Россия» Игорь Морозов в разговоре с РБК пояснил, что проблемы с нехваткой бортпроводников в авиакомпании начали фиксироваться с весны этого года. В 2020 году из-за сокращения пассажиропотока и отмены международных рейсов в авиакомпании был избыток персонала, но в 2021 году перевозки начали восстанавливаться. С учетом сохраняющихся ограничений на международные полеты «Россия» начала больше летать внутри страны. Но персонала было уже меньше, чем до пандемии.

«Из-за нехватки бортпроводников компания пытается формировать экипажи в минимально допустимом составе, когда меньше уже нельзя. На это обращает внимание уже летный экипаж, так как в случае отсутствия одного члена экипажа (мог опоздать, заболеть, не прийти по другим причинам) нужен резерв, которого тоже сейчас не хватает», — объясняет он. Также он подтвердил, что сотрудники недовольны размером оплаты труда и его условиями. Зарплату, по его словам, в компании не индексировали с 2015 года.

В Трудовом кодексе России указано, что забастовки на транспорте признаются незаконными «в том случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей». Морозов отмечает, что в случае с «Россией» речь не идет об официальной забастовке и используются другие методы. «Был период, когда около 300 человек в один день взяли больничные. Я не утверждаю, что это совпадение», — поясняет он.

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Председатель Санкт-Петербургского профсоюза Валентина Воронина, однако, говорит, что увеличение числа уходящих на больничный сотрудников «не отражает всего происходящего». «Да, рост числа больничных есть, примерно на 10% к обычным показателям для этого времени года, но условия труда бортпроводников ухудшались на протяжении как минимум двух последних лет. Мы фиксируем переработки бортпроводников, знаем о несоблюдении режима отдыха. Есть принуждение к уборке салонов, другим несвойственным обязанностям, за которые к тому же нет доплаты», — рассказала она РБК. По ее оценке, дефицит проводников в «России» составляет около 1 тыс. человек.

В авиакомпании «Россия» РБК заявили, что столкнулись с необходимостью привлечь дополнительное количество проводников. «Компания была вынуждена привлекать сотрудников из резерва, ограниченного в высокий сезон», — сказал представитель авиакомпании.

Авторы
Артём Кореняко Артём Кореняко, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
«Россия» авиация бортпроводники забастовка
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