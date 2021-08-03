Forbes вернул сына Ротенберга в список миллиардеров

Состояние Игоря Ротенберга составляет $1,1 млрд, вернуться в список Forbes ему удалось с помощью дивидендов компании «Газпром бурение», которую он выкупил у отца в 2014 году. Накануне Ротенберг-младший вышел из капитала компании

Игорь Ротенберг (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Предприниматель Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, вновь оказался в списке миллиардеров Forbes. По данным журнала, его состояние выросло до $1,1 млрд.

Впервые Forbes включил Ротенберга в список в 2018 году с состоянием $1,1 млрд. Однако в апреле Минфин США ввел в отношении бизнесмена санкции. В том же месяце Ротенберг вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate, новым владельцем доли в 33,3% стала его сестра Лилия Ротенберг.

Вернуться в список Forbes бизнесмен смог за счет дивидендов от его крупнейшего актива — буровой компании «Газпром бурение». Компания была создана в 1997 году на основе специализированных управлений буровых работ, входивших в состав газодобывающих предприятий «Газпрома». В 2011 году «Газпром» продал буровую компанию Аркадию Ротенбергу, а тот в 2014 году перепродал ее своему сыну.

Доля Игоря Ротенберга в компании составляла 78,71%, следует из данных СПАРК. С 2012 по 2020 год «Газпром бурение» выплатило своим владельцам 54,68 млрд руб. дивидендов.