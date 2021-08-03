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Лесные пожары не отбили у россиян желание отдохнуть в Турции

В конце июля в Турции вблизи популярных курортов начались лесные пожары. В некоторых случаях понадобилась эвакуация туристов. Но на настроения россиян вести из Турции практически не повлияли, говорят туроператоры и сервисы продаж
Фото: Emre Tazegul / AP
Фото: Emre Tazegul / AP

Лесные пожары в Турции, которые не прекращаются с 28 июля, не повлияли на решение россиян отдохнуть в этой стране. Об этом РБК рассказали участники рынка.

Директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев рассказал, что небольшой спад спроса на туры в Турцию в 5–10% наблюдался в течение одного-двух дней.

«Сейчас ситуация в Турции стабилизировалась, продажи вышли на прежний уровень. Греция сейчас занимает долю не более 1% в структуре продаж, поэтому здесь о каких-то колебаниях говорить сложно. На спрос влияет как необходимость оформления визы, так и появление прямых рейсов на курорты Египта», — рассказал он.

Он добавил, что туры сейчас можно аннулировать только со штрафом. «В связи с тем, что туристы, которые обращаются, имеют близкие даты вылетов, штрафы могут достигать 100% стоимости. Отмены единичные, но они всегда были и будут», — пояснил менеджер.

Огонь подобрался к курортам: второй день пожаров в Турции
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Екатерина Бойко из Anex Tour подтвердила, что небольшое снижение спроса было в конце прошлой недели в связи с новостями о лесных пожарах в Турции.

«На данный момент почти на всех курортах туристы спокойно продолжают свой отдых. Принимающая сторона, в том числе и гиды, находятся в постоянном контакте с туристами и в случае несоответствия условий проживания подбирают им альтернативу в других курортных регионах. Сегодня мы следим за развитием событий в Турции и ожидаем улучшения ситуации в течение этой недели», — рассказала она.

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Пресс-служба TEZ TOUR сообщила, что «в настоящий момент спада продаж туров в Турцию в TEZ TOUR не фиксируют», показатели бронирования соответствуют предыдущим неделям.

Представитель поисковика Aviasales отметил, что количество поисковых запросов по турецкому направлению практически не меняется. «Улететь из Москвы в Турцию туда-обратно можно за 12 тыс. руб., и этот чек тоже стабилен, возвратов особенных не видим. Аналогично по Греции», — отметил собеседник РБК.

По словам гендиректора Ozon Travel Михаила Осина, несмотря на пожары, Турция остается одним из наиболее популярных у россиян направлений.

«На полеты в Турцию в июле пришлось 12% от всех зарубежных бронирований авиабилетов в Ozon Travel. Более того, на прошлой неделе продажи авиабилетов в Турцию удвоились относительно показателей на первой неделе июля. Продажи авиабилетов в Грецию за тот же период выросли на 70%, на эту страну приходится чуть более 2% бронирований», — рассказал он.

Лесные пожары рядом с курортами Турции. Карта
Общество

По данным сервиса Tutu.ru, несмотря на пожары, спрос на авиабилеты по популярным турецким направлениям остается стабильным. Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул за последние семь дней входили в топ-10 зарубежных направлений, куда ищут билеты на сайте Tutu.ru. На неделе с 26 июля по 1 августа билеты из России в Турцию искали всего на 2% реже, чем на неделе с 19 по 25 июля.

Динамика среднего чека за перелет в Анталью из России туда-обратно:

  • 12–18 июля: 19 033 руб.;

  • 19–25 июля: 22 524 руб.;

  • 26 июля — 1 августа: 23 876 руб.

Средний чек по билетам, оформленным в Анталью, по сравнению с предыдущей неделей вырос на 6%, отметили в Tutu.ru.

Авторы
Анастасия Серова, Майя Бобенко Майя Бобенко, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Турция курорты туризм пожары
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