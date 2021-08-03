Лесные пожары не отбили у россиян желание отдохнуть в Турции

В конце июля в Турции вблизи популярных курортов начались лесные пожары. В некоторых случаях понадобилась эвакуация туристов. Но на настроения россиян вести из Турции практически не повлияли, говорят туроператоры и сервисы продаж

Фото: Emre Tazegul / AP

Лесные пожары в Турции, которые не прекращаются с 28 июля, не повлияли на решение россиян отдохнуть в этой стране. Об этом РБК рассказали участники рынка.

Директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев рассказал, что небольшой спад спроса на туры в Турцию в 5–10% наблюдался в течение одного-двух дней.

«Сейчас ситуация в Турции стабилизировалась, продажи вышли на прежний уровень. Греция сейчас занимает долю не более 1% в структуре продаж, поэтому здесь о каких-то колебаниях говорить сложно. На спрос влияет как необходимость оформления визы, так и появление прямых рейсов на курорты Египта», — рассказал он.

Он добавил, что туры сейчас можно аннулировать только со штрафом. «В связи с тем, что туристы, которые обращаются, имеют близкие даты вылетов, штрафы могут достигать 100% стоимости. Отмены единичные, но они всегда были и будут», — пояснил менеджер.