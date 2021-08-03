Лесные пожары не отбили у россиян желание отдохнуть в Турции

Екатерина Бойко из Anex Tour подтвердила, что небольшое снижение спроса было в конце прошлой недели в связи с новостями о лесных пожарах в Турции.
«На данный момент почти на всех курортах туристы спокойно продолжают свой отдых. Принимающая сторона, в том числе и гиды, находятся в постоянном контакте с туристами и в случае несоответствия условий проживания подбирают им альтернативу в других курортных регионах. Сегодня мы следим за развитием событий в Турции и ожидаем улучшения ситуации в течение этой недели», — рассказала она.
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Пресс-служба TEZ TOUR сообщила, что «в настоящий момент спада продаж туров в Турцию в TEZ TOUR не фиксируют», показатели бронирования соответствуют предыдущим неделям.
Представитель поисковика Aviasales отметил, что количество поисковых запросов по турецкому направлению практически не меняется. «Улететь из Москвы в Турцию туда-обратно можно за 12 тыс. руб., и этот чек тоже стабилен, возвратов особенных не видим. Аналогично по Греции», — отметил собеседник РБК.
По словам гендиректора Ozon Travel Михаила Осина, несмотря на пожары, Турция остается одним из наиболее популярных у россиян направлений.
«На полеты в Турцию в июле пришлось 12% от всех зарубежных бронирований авиабилетов в Ozon Travel. Более того, на прошлой неделе продажи авиабилетов в Турцию удвоились относительно показателей на первой неделе июля. Продажи авиабилетов в Грецию за тот же период выросли на 70%, на эту страну приходится чуть более 2% бронирований», — рассказал он.
По данным сервиса Tutu.ru, несмотря на пожары, спрос на авиабилеты по популярным турецким направлениям остается стабильным. Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул за последние семь дней входили в топ-10 зарубежных направлений, куда ищут билеты на сайте Tutu.ru. На неделе с 26 июля по 1 августа билеты из России в Турцию искали всего на 2% реже, чем на неделе с 19 по 25 июля.
Динамика среднего чека за перелет в Анталью из России туда-обратно:
Средний чек по билетам, оформленным в Анталью, по сравнению с предыдущей неделей вырос на 6%, отметили в Tutu.ru.