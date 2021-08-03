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СМИ узнали детали плана ВЭБа по курорту на месте комбината на Байкале

На территории комбината может появиться более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, в которую нужно инвестировать не менее 60 млрд руб.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Госкорпорация ВЭБ.РФ определилась с проектом застройки территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). На берегу озера Байкал планируется построить более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, в которую потребуется вложить не менее 60 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию проекта, подготовленную инициатором — дочерней компанией ВЭБа «Байкал.Центр».

На территории 1 тыс. га решили построить пятизвездочный санаторно-курортный комплекс, комплекс гостиниц разных ценовых сегментов, лечебно-реабилитационный комплекс, конгресс-центр, дайвинг-центр, морской порт, хелипорт и логистический комплекс, следует из презентации «Байкал.Центра».

Пока потенциальные инвесторы, параметры и источники финансирования не определены, а объем инвестиций может оказаться значительно выше указанной цифры, сообщили газете в ВЭБ.РФ. В госкорпорации отметили, что рекреационная зона — часть мастер-плана Байкальска, разрабатываемого ВЭБ.РФ совместно с властями Иркутской области и города по поручению президента страны.

Согласно проекту, больше всего инвестиций — 21 млрд руб. — потребуется для санатория на 150 тыс. кв. м. Еще 6,5 млрд руб. — на гостиницы (85 тыс. кв. м), а на строительство горнолыжного курорта с гостиницей на 18 тыс. кв. м — 6 млрд руб. Реализовать все проекты рассчитывают до 2033 года. Это должно увеличить к 2040-му турпоток почти в семь раз, до 1,2 млн человек ежегодно.

Кластер на Байкале: как Дерипаска и китайцы хотят заменить ЦБК туристами
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Туристы на озере Байкал, 2006 год

Два источника газеты на рынке недвижимости сообщили, что одними из претендентов на участие в проекте могут стать структуры владельца UC Rusal Олега Дерипаски. До 2010 года последнему принадлежало 49% акций комбината, еще 51% — Росимуществу. Позже свой пакет акций бизнесмен передал «Континенталь Инвесту» Николая Макарова. В апреле этого года на торгах дочерняя компания ВЭБа выкупила имущество комбината и участок под ним за 330 млн руб.

В En+ Group Дерипаски изданию сообщили, что будут участвовать в строительстве международного центра водных ресурсов, расположенного на территории БЦБК. Стоимость предприятия по розливу воды из озера Байкал, которое будет создано в рамках международного центра водных ресурсов и реализовано En+ Group совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, составит €87,5 млн, говорил в апреле директор департамента по развитию производственной системы En+ Сергей Пономаренко.

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В 2013 году БЦБК закрылся из-за негативного влияния на экологию озера. Ежегодно комбинат сбрасывал в Байкал от 27 млн до 49 млн т сточных вод. Проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
ВЭБ Байкал Байкальский ЦБК
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