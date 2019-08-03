Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты

Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты

Кредитную карту нельзя будет также использовать на ипподромах. Почему было принято такое решение, в компании не объяснили

Фото: Mark Lennihan / AP

Кредитную карту, которую Apple выпустила совместно с Goldman Sachs, нельзя будет использовать для целого ряда покупок. Об этом говорится в пользовательском соглашении, которое опубликован на сайте американского банка.

В частности в нем говорится о том, что Apple Card нельзя использовать для покупки криптовалют, лотерейных билетов, фишек в казино. Также при помощи карты запрещено делать ставки на ипподроме.

Также сообщается, что все операции будут рассчитываться в американских долларах. Иностранные валюты будут переводиться в доллары через Mastercard International.

Ни Apple, ни Goldman Sachs пока не прокомментировали причину введенных ограничений, сообщает агентство Reuters.

О решении ввести в обращение собственную кредитную карту Apple объявила в конце марта. В компании пообещали избавить своих клиентов от ежегодных платежей за обслуживание, а также кэшбеки от 1% до 3% от платежей.

В США карта должна появиться этим летом. В России данных по ее запуску пока нет.

Как ранее сообщали опрошенные Reuters аналитики, наиболее удобной карта будет для тех, кто часто покупает продукцию Apple и пользуется ее сервисами. В этом случае клиентам будут предоставляться максимальные льготы.