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Бизнес ,  
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В розыск объявили основателя «Липецкого станкостроительного предприятия»

МВД предупредило Петрова о планах предъявить обвинение, тот сразу же вылетел в Ереван. Адвокаты объясняют, что он хотел вернуться, но попал в больницу. По их словам, Петров вернется, ведь записан к окулисту. Ему грозит до 10 лет
Фото: ФСБ / ТАСС
Фото: ФСБ / ТАСС

В розыск объявлен 77-летний основатель «Липецкого станкостроительного предприятия» (ЛСП) Владимир Петров, его карточка появилась в электронной базе МВД.

Липецкое управление МВД в прошлом январе завело уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных ЛСП со стороны «Станкопром», выяснил «Коммерсантъ». Контракт предполагал создание серийного производства станкоинструментальной продукции, в том числе — техническое переоснащение производства шлифовальных станков. По словам источников газеты, речь идет о нескольких миллионах рублей.

С конца 2023 года Петров был под подпиской о невыезде. В конце мая МВД планировало предъявить ему обвинение и известило об этом по почте, но утром 25 мая бизнесмен вместе с женой вылетел из Шереметьево в Ереван. Заграничная поездка не была согласована со следствием, хотя прежде всегда заранее сообщал о своих выездах из Липецка для лечения.

Петрова заочно арестовали, пишет издание. По статье (ч. 4 ст. 159 УК) о хищении ему грозит до десяти лет колонии.

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Бизнес
Фото:сервис Google Street View

Адвокаты Петрова не считают обоснованными его заочный арест и розыск. Бизнесмен выехал в Армению на короткий срок и планировал вернуться, но узнав о объявлении в международный розыск, попал в больницу, рассказал один из защитников Дмитрий Акулов. Предприниматель записан на конец лета и начало осени к липецкому окулисту, что прям говорить о его планах вернуться в ближайшее время, настаивает юрист.

ЛСП выпускает металлообрабатывающее оборудование с 2004 года, в каталоге завода станки для фрезеровки, круглого и плоского шлифования, сверления и др.

Помимо Петрова, уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) заведено против его сыновей Владимира и Кирилла, их задержали весной 2019 года.

Дело завели по заявлению «Станкопром», объем вменяемого ущерба составил 200 млн руб. В 2022 году Владимира Петрова-младшего признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и дали два года колонии за неуплату свыше 111 млн руб. путем предоставления фиктивных документов о приобретении ЛСП станков и комплектующих. Он не признал вину, но возместил около половины ущерба. В конце прошлого года братья скрылись, они объявлены в розыск.

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Теги
Компании
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Липецк Липецкая область розыск МВД Армения
ЛИПЕЦКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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