ФАС признала необоснованной жалобу на закупку дженерика против ВИЧ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу дистрибуторского подразделения британской фармкомпании GlaxoSmithKline (GSK) на закупку препарата для терапии ВИЧ долутегравир. Об этом РБК рассказал источник на фармацевтическом рынке и подтвердили в самой ФАС.
GSK пожаловалась на то, что в тендере на закупку долутегравира победила не она, а российский дистрибутор «БСС», предложивший 1,84 млрд руб. При этом только GSK уполномочена поставлять препарат, который до 2029 года защищен ее же патентом, говорилось в обращении.
По данным портала госзакупок, тендер на поставку долутегравира с начальной максимальной ценой контракта 1,86 млрд руб. был объявлен 29 мая, заявки принимались до 17 июня. Заказчиком выступает подконтрольный Минздраву «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан». Жалоба GSK была подана 21 июня. Ее рассмотрение состоялось 2 июля, после чего приостановка проведения конкурсной процедуры была сняла, уточнили РБК в ФАС. В GSK отказались от комментариев.
Препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) долутегравир — один из наиболее востребованных в терапии ВИЧ. На его долю в 2023 году приходилась наибольшая доля бюджетных закупок среди всех антиретровирусных препаратов — 33% или 10,34 млрд руб., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертной группы «Здравресурс».
Оригинальный препарат с этим МНН принадлежит GSK, которая выпускает его под брендом «Тивикай». На госзакупках не содержится информации о том, какой именно препарат собирался поставить «БСС». Сейчас в госреестре лекарственных средств, помимо «Тивикай», зарегистрировано еще два лекарства с этим МНН — «Ардолегро» от «Р-фарм» и «Долутегравир» от «Промомеда». В «Р-фарм» сообщили РБК, что это ее препарат предполагалось поставлять в рамках спорного тендера. Сейчас «Ардолегро» еще не производится, уточнили в компании. В «Промомеде» на запрос РБК не ответили.
Это не первый случай споров между зарубежными фармкомпаниями, выпускающими оригинальные лекарства, и российскими производителями их аналогов, за последнее время. Так, в апреле этого года англо-шведская AstraZeneca пожаловалась на российскую компанию «Акрихин» в следственный комитет. Та, по версии иностранного производителя, намеревалась вывести в оборот десять серий препарата «Фордиглиф» с МНН дапаглифлозин. Этот препарат, согласно данным реестра Росздравнадзора, поступил в оборот 11 апреля. Оригинальное лекарство под брендом «Форсига», в свою очередь, применяемое для терапии пациентов с диабетом, принадлежит AstraZeneca, в России он защищен патентом до 2028 года.
А в июне российский производитель инсулинов «Герофарм» потребовал принудительную лицензию на производство аналога препарата «Оземпик» от его владельца — датской компании Novo Nordisk. Причем один такой документ у «Герофарма» уже есть: в декабре 2023 года сроком на год его выдало компании правительство. Поводом стало то, что Novo Nordisk прекратила отгрузки «Оземпика» в Россию. Эксперты полагали, что еще одна лицензия нужна «Герофарму» для того чтобы подстраховаться на случай, если Novo Nordisk решит возобновить поставки.