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Эксклюзив

ФАС признала необоснованной жалобу на закупку дженерика против ВИЧ

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Эксклюзивы РБК
ФАС отказалась признать жалобы британской GSK на закупку Минздравом препарата против ВИЧ. Производитель настаивал — лекарство защищено патентом до 2029-го и только он уполномочен его поставлять
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованной жалобу дистрибуторского подразделения британской фармкомпании GlaxoSmithKline (GSK) на закупку препарата для терапии ВИЧ долутегравир. Об этом РБК рассказал источник на фармацевтическом рынке и подтвердили в самой ФАС.

GSK пожаловалась на то, что в тендере на закупку долутегравира победила не она, а российский дистрибутор «БСС», предложивший 1,84 млрд руб. При этом только GSK уполномочена поставлять препарат, который до 2029 года защищен ее же патентом, говорилось в обращении.

ФАС приостановила закупку Минздравом российского дженерика против ВИЧ
Общество
Фото:Leon Neal / Getty Images

По данным портала госзакупок, тендер на поставку долутегравира с начальной максимальной ценой контракта 1,86 млрд руб. был объявлен 29 мая, заявки принимались до 17 июня. Заказчиком выступает подконтрольный Минздраву «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан». Жалоба GSK была подана 21 июня. Ее рассмотрение состоялось 2 июля, после чего приостановка проведения конкурсной процедуры была сняла, уточнили РБК в ФАС. В GSK отказались от комментариев.

Препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) долутегравир — один из наиболее востребованных в терапии ВИЧ. На его долю в 2023 году приходилась наибольшая доля бюджетных закупок среди всех антиретровирусных препаратов — 33% или 10,34 млрд руб., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертной группы «Здравресурс».

Оригинальный препарат с этим МНН принадлежит GSK, которая выпускает его под брендом «Тивикай». На госзакупках не содержится информации о том, какой именно препарат собирался поставить «БСС». Сейчас в госреестре лекарственных средств, помимо «Тивикай», зарегистрировано еще два лекарства с этим МНН — «Ардолегро» от «Р-фарм» и «Долутегравир» от «Промомеда». В «Р-фарм» сообщили РБК, что это ее препарат предполагалось поставлять в рамках спорного тендера. Сейчас «Ардолегро» еще не производится, уточнили в компании. В «Промомеде» на запрос РБК не ответили.

AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета
Бизнес
Фото:akrikhin.ru

Это не первый случай споров между зарубежными фармкомпаниями, выпускающими оригинальные лекарства, и российскими производителями их аналогов, за последнее время. Так, в апреле этого года англо-шведская AstraZeneca пожаловалась на российскую компанию «Акрихин» в следственный комитет. Та, по версии иностранного производителя, намеревалась вывести в оборот десять серий препарата «Фордиглиф» с МНН дапаглифлозин. Этот препарат, согласно данным реестра Росздравнадзора, поступил в оборот 11 апреля. Оригинальное лекарство под брендом «Форсига», в свою очередь, применяемое для терапии пациентов с диабетом, принадлежит AstraZeneca, в России он защищен патентом до 2028 года.

А в июне российский производитель инсулинов «Герофарм» потребовал принудительную лицензию на производство аналога препарата «Оземпик» от его владельца — датской компании Novo Nordisk. Причем один такой документ у «Герофарма» уже есть: в декабре 2023 года сроком на год его выдало компании правительство. Поводом стало то, что Novo Nordisk прекратила отгрузки «Оземпика» в Россию. Эксперты полагали, что еще одна лицензия нужна «Герофарму» для того чтобы подстраховаться на случай, если Novo Nordisk решит возобновить поставки.

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Теги
Мария Котова Мария Котова
фармацевтический рынок лекарства
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