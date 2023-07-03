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«ВКонтакте» покинут гендиректор и вице-президент по технологиям

Из «ВКонтакте» уйдут гендиректор Марина Краснова и вице-президент Александр Тоболь
Краснова и Тоболь работали во «ВКонтакте» с 2012 года. Должность гендиректора соцсети Краснова заняла в 2021-м, а Тоболь в декабре 2022-го — должность вице-президента. Их увольнение в компании объяснили сменой системы управления
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Марина Краснова Александр Тоболь

«ВКонтакте» изменит систему управления на коллегиальную, компанию покинут гендиректор Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь, сообщила пресс-служба.

С 3 июля 2023 года управление социальной сетью будет осуществлять коллегиальный орган — Управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте». Эта команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети, рассказали в компании.

«Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что обновленный формат управления социальной сетью «отражает то, как принимается большинство ключевых решений во «ВКонтакте». «Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко. Он также поблагодарил Краснову и Тоболя за достижение высоких аудиторных показателей и запуск множества внутренних приложений.

Марина Краснова была гендиректором «ВКонтакте» с 2021 года. Работала в компании с 2012 года. Окончила физмех Санкт-Петербургского политехнического университета по специальности «прикладная математика и информатика».

Александр Тоболь получил должность вице-президента по технологиям и разработке VK в декабре 2022 года. Он, так же как и Краснова, работал в компании с 2012-го. С 2019 года занимал должность технического директора компании.

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В 2022 году VK добилась положительных финансовых результатов. Этого удалось достичь благодаря росту ключевых аудиторных показателей и форматов онлайн-рекламы, росту рентабельности в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса», а также положительному эффекту от реструктуризации и оптимизации активов, говорится в отчете компании. В результате выручка VK увеличилась на 19% год к году, до 97,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 8,9% год к году, до 20 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 20,4%.

Среди главных активов VK — социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», почтовый сервис Почта Mail.ru, мессенджеры: «VK Мессенджер», «ICQ», «Агент Mail.ru» и «ТамТам», сервис объявлений «Юла», поисковая система «Поиск Mail.ru», платформа по созданию интерактивного видео «Movika» и др. VK также принадлежит ряд образовательных онлайн-платформ: Skillbox, Geekbrains, SkillFactory, а также сервис «Учи.ру». В апреле 2022 года компания купила «Дзен» и «Дзен.Новости», которые раньше принадлежали «Яндексу».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВКонтакте гендиректор вице-президент увольнение VK
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