В штаб-квартиру Renault под Парижем пришли с обысками

В штаб-квартиру Renault под Парижем пришли с обысками

Следственные действия, по данным французских СМИ, связаны с расследованием уголовного дела о сокрытии доходов в отношении экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который находится под арестом в Японии

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В штаб-квартире Renault в коммуне Булонь-Бийанкур к западу от Парижа проходят обыски. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на представителя французской автомобилестроительной корпорации. Изначально об обысках в компании со ссылкой на источники сообщило издание L'Express.

По неподтвержденным данным издания, около 20 сотрудников прокуратуры и полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями пришли в офис компании утром 3 июля. Именно это подразделение отвечает за расследование о сокрытии доходов на $80 млн бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.

«Группа Renault подтверждает, что в ее штаб-квартире в Булони-Бийанкуре полиция проводит обыск. Компания полностью сотрудничает с властями», — заявил ее представитель, не предоставив других подробностей.

L'Express также указывает, что несколько недель назад следователи опросили директора Renault по вопросам аудита, рисков и этики Клода Балана, однако о каких-либо результатах и подробностях не известно.